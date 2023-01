بعد أيام من تنصيب دا سيلفا.. أنصار الرئيس البرازيلي السابق يقتحمون قصر الرئاسة والبرلمان

اقتحم مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم الأحد القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفدرالية العليا في العاصمة برازيليا، مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لولا دا سيلفا.

وتم الاقتحام بعد أسبوع من تنصيب دا سيلفا ومغادرة بولسونارو البلاد باتجاه الولايات المتحدة بعد رفضه الإقرار بهزيمته أمام منافسه في انتخابات الرئاسة التي جرت على دورتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن محتجين حطموا أثاثا وعبثوا بمحتويات داخل قصر "بلاناتو" الرئاسي ومبنى البرلمان الفدرالي في برازيليا، مشيرا إلى أن متظاهرين آخرين اقتحموا مبنى المحكمة الفدرالية العليا ومقار وزارات بعدما تخطوا الحواجز الأمنية.

وذكر المراسل أن مواجهات تجري بين الشرطة وأنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.

Bolsonaristas are inside the House of Senate: pic.twitter.com/ZuLDeEanJY

— Nathália Urban (@UrbanNathalia) January 8, 2023