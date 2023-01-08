شاهد- زلزال قوي يضرب فانواتو وتحذيرات من تسونامي

شهدت جزيرة فانواتو الواقعة ضمن ما يعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادي، زلزالا بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، مما أدى لإطلاق تحذير من وقوع تسونامي في المنطقة لفترة وجيزة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت-أولري.

وصدر تحذير من وقوع تسونامي في فانواتو وكاليدونيا الجديدة وجزر سليمان، لكنه ألغي بعد حوالي ساعة ونصف من وقوع الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في هاواي إن "أمواج تسونامي يصل ارتفاعها من 0.3 إلى متر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فانواتو".

وأضاف أن أمواجا يقل ارتفاعها عن 30 سم ممكنة في كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان، ولم تسجل حتى الآن أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، بحسب سلطات البلاد.

バヌアツ🇻🇺 地震 M7.0 音声無し

1分位揺れていた省略している。

M7.0 Earthquake Vanuatu

Meteor News 2023/1/8 pic.twitter.com/GygevOmQ2k — Toshishige Kanda (@emergencyinc2) January 8, 2023

"حلقة النار"

وتقع فانواتو في "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث تصطدم الصفائح التكتونية وتتعرض لنشاط زلزالي وبركاني متكرر.

وقد تعرضت جزر سليمان المجاورة شمال فانواتو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لزلزال قوي بلغت قوته 7 درجات، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وبلغ عدد ضحاياه 4300 بين قتيل ومفقود.

وتعد فانواتو من بين الدول الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والتسونامي، بحسب التقرير السنوي للمخاطر العالمية.