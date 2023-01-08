"خط العرض 38".. كييف تكشف عرضا روسيا "يرغمها" على الهدنة

ذكر مسؤول أوكراني رفيع أن روسيا قد تعرض على أوكرانيا ما أسماه خيار "خط العرض 38" لإرساء هدنة بين البلدين، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف "يتم عرض السيناريو الكوري علينا حاليا. ما يسمى بخط العرض 38، الروس سيبتدعون الآن أي شيء. وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا هو خط العرض 38″، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف دانيلوف للتلفزيون الأوكراني أن ديمتري كوزاك نائب مدير مكتب الرئيس الروسي بصدد لقاء سياسيين سابقين في أوروبا، ونقل رسالة من خلالهم مفادها أن الروس مستعدون لتقديم تنازلات من أجل إصلاح الوضع الراهن وإرغام أوكرانيا على الهدنة.

من ناحية أخرى، قال دانيلوف إن ممثلين كوريين أوضحوا، خلال اجتماع عقد مؤخرا، أن تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى جزءين على طول خط العرض 38 كان خطأ، لأن التنازلات التي تم تقديمها في الخمسينيات من القرن الماضي بعد نهاية الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تسببت حاليا في مشاكل عديدة.

يشار إلى أن خط العرض 38 يشكل حدا فاصلا في منتصف شبه الجزيرة الكورية تقريبا. وأصبح هذا الحد الفاصل عام 1948 الحدود الرسمية ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.