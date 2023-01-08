تزينه صور الملوك الهاشميين.. المركزي الأردني يطلق الإصدار الخامس من الدينار

بعد مرور نحو 20 عاما على طرح الإصدار الرابع من فئات النقد الأردني نشر البنك المركزي أمس السبت (السابع من يناير/كانون الثاني 2023) صور 4 فئات من أوراق عملة الدينار الصادرة في الإصدار الخامس.

والفئات التي تم طرحها هي من فئة 5 و10 و20 و50 دينارا، ولن تحمل الصفة القانونية كعملة قابلة للتداول إلا بعد طرحها جنبا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية، وفق بيان للبنك المركزي الأردني.

"فئات أوراق النقد الأردني/ الإصدار الخامس…" pic.twitter.com/btCCA4cJ5f — البنك المركزي الأردني – Central Bank of Jordan (@CentralBank_JO) January 7, 2023

وأوضح البنك أنه سيعلن لاحقا عن موعد طرح كل فئة من الفئات الأربع (5، 10، 20، 50) التي تحمل صور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع، والتي أُعلن مسبقا عن مواصفاتها.

ووفق البيان "يتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول، نظرا لمرور نحو 20 عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طرح البنك المركزي الأردني في الأسواق المالية إصدارا جديدا من العملة النقدية الورقية فئة "دينار واحد"، وعليها صورة العصفور الوردي السينائي بدلا من علم الثورة العربية الكبرى.

وصدر قانون البنك المركزي الأردني في العام 1959، واستكملت إجراءات مباشرة البنك لأعماله مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي أُسس عام 1950.

من هؤلاء الملوك الهاشميون؟

الملك عبد الله بن الحسين

الملك عبد الله بن الحسين بن علي (عبد الله الأول) الذي تزين صورته فئة الـ5 دنانير من العملة الأرنية ولد عام 1882، وهو الابن الثاني للشريف الحسين بن علي شريف مكة وملك الحجاز عام 1917.

وهو مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية وشارك في الثورة العربية الكبرى بقيادة والده ضد الدولة العثمانية. عقد مجموعة من المعاهدات مع الحكومة البريطانية كان آخرها في 22 مارس/آذار 1946 المسماة "المعاهدة الإنجليزية الشرق أردنية"، نال بموجبها شرق الأردن الاستقلال الكامل.

الملك طلال بن عبد الله

الصورة الموجودة على فئة الـ 10 دنانير تعود للملك طلال بن عبد الله الذي ولد عام 1909 في مكة المكرمة وهو الابن الأكبر للملك عبد الله بن الحسين، وفي 17 مارس/آذار عام 1947 تولّى ولاية العهد.

في عام 1951 اغتيل الملك عبد الله بن الحسين بالرصاص في القدس، فتولى المُلك نجله طلال بن عبد الله في 20 يوليو/تموز عام 1951، لكنه أعفي من منصبه في 11 أغسطس/آب عام 1952 بناء على تقرير طبي يقرر عدم قدرته على إدارة المملكة وأصدر مجلس الأمة قرارا بتولية الأمير حسين بن طلال ملكا على الأردن مع تعيين مجلس وصاية على العرش إلى حين بلوغ الملك الجديد سن الرشد.

الملك الحسين بن طلال

الملك الحسين بن طلال الذي تزين صورته فئة الـ20 دينارا ولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في عُمان، وهو حفيد الملك عبد الله بن الحسين.

حكم البلاد نحو 5 عقود شهدت انتهاء الانتداب البريطاني وتثبيت دعائم الملكية، وتوفي في السابع من فبراير/شباط 1999، عن عمر ناهز 64 عاما، قضى منها 47 عاما ملكا للأردن.

الملك عبد الله الثاني

الملك الموجود صورته على فئة الـ50 دينارا -وهي أعلى فئة في الأردن- هو الملك الحالي للمملكة الأردنية عبد الله بن الحسين بن طلال المولود في العاصمة عمان في 30 يناير/كانون الثاني 1962.

وفي عام 1999 أصدر الملك الحسين بن طلال قبل وفاته مرسوما ملكيا يقضي باختيار ابنه الأمير عبد الله وليا للعهد بدلا من أخيه الأمير الحسن، وفي السابع من فبراير/شباط 1999، جلس عبد الله على عرش المملكة الأردنية الهاشمية عقب وفاة والده.