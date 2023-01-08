لمواجهة نقص أدوية كورونا.. الصينيون يلجؤون إلى "أصعب الخيارات"

في خضم نقص الأدوية المضادة لفيروس كورونا في الصين بعد الرفع المفاجئ للقيود الصحية، تلجأ عائلات يائسة إلى "خيار صعب" محفوف بعمليات الاحتيال والاستغلال.

فبعد 3 سنوات على تطبيق قيود من الأكثر صرامة في العالم، رفعت الصين فجأة الشهر الماضي معظم تدابيرها الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الإصابات، وامتلأت المستشفيات بالمرضى المسنين، في حين فاق عدد الجثث قدرة المحارق على الاستيعاب.

وتواجه الصيدليات -من جهتها- نقصا في أدوية الزكام والحمى، ويتجنب كثير من الصينيين شراء منتجات مصنوعة في بلادهم بعد تعرض قطاع الأدوية لفضائح عدة شوهت سمعته. ويدفع الوضع البعض إلى السوق السوداء والتجار عبر الإنترنت.

فعلى الرغم من المخاطر لجأت "كيو" إلى الإنترنت للحصول على "باكسلوفيد"؛ وهو دواء مضاد لكورونا من شركة "فايزر" الأميركية العملاقة.

وأجرت الشابة طلبية على موقع شركة أدوية في هونغ كونغ تبين لاحقا أنه تعرض للقرصنة، ودفعت 12 ألف يوان (1644 يوروا) ثمن 6 علب، أي ما يزيد على ما يتقاضاه كثير من الصينيين راتبا شهريا، لكنها لم تتلق الشابة الدواء أبدا.





نفاد المخزون

ويصعب على معظم الصينيين الحصول على دواء باكسلوفيد رغم تأكيد السلطات أن بعض مستشفيات الأحياء تمتلكه حاليا، في حين ذكرت مؤسسات عدة في بكين وشنغهاي أنها لا تعرف متى سيتم تسليمها الأدوية.

ونفد مخزون المواقع المتخصصة في بيع الأدوية عبر الإنترنت؛ مما فسح المجال لمنفذي عمليات الاحتيال والتجار غير الموثوق فيهم.

ويبيع أحد التجار العلبة الواحدة من دواء باكسلوفيد مقابل 18 ألف يوان (2466 يوروا)، أي بزيادة نحو 9 أضعاف عن السعر الرسمي.

وأطلقت وزارة الأمن العام الصينية الاثنين الماضي حملة تستهدف "إنتاج وبيع الأدوية المزيفة".

ورغم المخاطر تظل السوق السوداء الملاذ الأخير لأشخاص مثل "شياو" (25 عاما)، بعدما أصيب جدها المسن بالمرض في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الفتاة -التي توفي جدها- إنها صُدمت عندما طلب منها بائع عبر الإنترنت نحو 2500 يورو لشراء دواء باكسلوفيد، وهو مبلغ يتخطى قدرتها الشرائية.

أدوية مشاعة

نتيجة لذلك، يتجه بعض الصينيين إلى شراء أدوية مشاعة (ليست لها علامط تجارية) مستوردة بطريقة غير قانونية ولكن بأسعار أفضل.

وعلى الإنترنت هناك شخص يقول إنه صيدلاني ومقره في الهند، يبيع لزبائنه الصينيين دواء "باكسيستا" بدل باكسلوفيد، بسعر 1500 يوان (205 يوروهات) لكل علبة.

ومنحت الصين الأسبوع الماضي تصريحا طارئا بشروط لمضاد للفيروسات من مختبر "ميرك" للمرضى البالغين الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة جراء فيروس كورونا.

وقال أحد التجار في الصين إنه ليست لديه "أي مشكلة أخلاقية" في رفع ثمن الأدوية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.