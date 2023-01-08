شاهد- الأسوأ في تاريخ البلاد.. مقتل العشرات بتصادم حافلتين في السنغال

أعلنت السنغال حدادا وطنيا لمدة 3 أيام بعد مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حادث سير وسط البلاد بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووفقا لمسؤولين حكوميين، فقد وقع الحادث على طريق رئيسي يربط شرقي البلاد بغربيها قرب بلدة كافرين، التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة داكار.

ولم يتم تحديد عدد المصابين حتى الآن، لكن وسائل إعلام سنغالية قدرت العدد بما بين 70 و115 مصابا.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال في تغريدة له على تويتر إنه "حزين للغاية" بسبب الحادث، وأعلن الحداد 3 أيام ابتداء من غد الاثنين.

وأوضح المدّعي العام في منطقة كاولاك ملابسات الحادثة، قائلا "بحسب عناصر التحقيق الأولية، انحرفت حافلة مخصصة لنقل الركاب إثر انفجار أحد إطاراتها عن مسارها، قبل أن تصطدم بمقدّمة حافلة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس".

🇸🇳 FLASH | Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. pic.twitter.com/d8h8GvXqHX — Cerfia (@CerfiaFR) January 8, 2023

وأشار عثمان سونكو، أبرز المعارضين السنغاليين والمرشّح للانتخابات الرئاسية في 2024، في تغريدة إلى أنه أرجأ عملية لجمع الأموال بسبب الحادث، ودعا السلطات إلى "إيلاء أهمية قصوى" لانعدام الأمن على الطرقات.

وتتكرر حوادث الطرق في السنغال لأسباب أبرزها إهمال السائقين، وسوء حالة الطرق، والسيارات المتقادمة، بحسب خبراء، غير أن هذا الحادث يعد من الأسوأ في السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الضحايا.