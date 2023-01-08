إسقاط مسيّرة اقتربت من قاعدة تضم قوات أميركية غربي العراق

قالت مصادر عسكرية في قيادة عمليات الأنبار إن الدفاعات الجوية لقاعدة عين الأسد (غربي العراق) أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من القاعدة التي تضم قوات أميركية.

وأضافت المصادر أن الطائرة لم تكن مصممة للهجوم على القاعدة وأنها كانت تحمل كاميرا للتصوير.

وكانت وسائل إعلام مقربة من فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية للقوات الأميركية في القاعدة أسقطت صباح اليوم الأحد مسيّرة وصفتها بالمجهولة.

وتعتبر قاعدة عين الأسد أبرز القواعد العسكرية العراقية وتضم قوات أميركية وأخرى عراقية.

وكانت القاعدة قد تعرضت في العام الماضي لهجمات مسلحة نفذتها فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران.