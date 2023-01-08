آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة برحيل نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء أمس السبت تنديدا بسياسات حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، التي توصف بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة هبيما (وسط المدينة)، حاملين لافتات تقول "ارحل"، و"معا ضد الفاشية والفصل العنصري"، و"الديمقراطية في خطر"، و"هذا بيتنا جميعا".

كما هتف المشاركون "كل المواطنين متساوون، يهود وعرب"، و"لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة"، و"بن غفير وسموتريتش كارثة"، في إشارة إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من تيار أقصى اليمين.

אלפים מפגינים בכיכר הבימה בת"א נגד הממשלה החדשה. להפגנה צפויים להגיע חברי הכנסת גדי איזנקוט, נעמה לזימי, איימן עודה ונוספים@milleryuval_ pic.twitter.com/05u4pkKTLp — גלצ (@GLZRadio) January 7, 2023

وكتبت ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل الإسرائيلي على تويتر "خرجنا مع آلاف المتظاهرين المذهلين للاحتجاج والهتاف بصوت واضح: لا يمكن تدمير بلدنا! سنواصل النضال من أجل ديمقراطيتنا".

وأدت الحكومة الجديدة -التي تشكلت من أحزاب أقصى اليمين القومي والديني- اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي برئاسة نتنياهو.

وتخطط الحكومة لإجراء تغييرات شاملة، بداية من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى إضعاف سلطة القضاء.

وتعد التعديلات القضائية التي يخطط لها وزير العدل الجديد ياريف ليفين من أبرز المخاوف لدى المحتجين. ويسعى ليفين إلى تمكين الأغلبية البرلمانية من نقض قرارات المحكمة العليا، كما يخطط لتغيير تركيبة الهيئة التي تعين القضاة.

وبدأت حكومة نتنياهو فترتها بالتصعيد تجاه الفلسطينيين، حيث اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين الثلاثاء الماضي باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.