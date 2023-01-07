وجدتها في كنيسة.. ألمانية تستعيد محتويات فقدتها قبل 40 عاما

استعادت امرأة تقطن مدينة وسط غربي ألمانيا محفظة بعد أكثر من 40 عاما من فقدانها، بما في ذلك جواز سفرها القديم والعديد من الصور، ولكن بدون أي نقود.

وذكر شتيفان كونتس كبير قساوسة كنيسة مدينة باد دوركهايم في ولاية "راينلاند – بفالتس" أمس الجمعة أنه تم العثور على المحفظة مؤخرا أثناء أعمال كانت تُجرى في الكنيسة.

وتم العثور على صاحبة المحفظة، التي تعيش الآن في بون، بفضل الوثائق التي كانت تحويها.

وكانت المرأة نسيت المحفظة في متجر صغير عام 1981 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

ورجح كونتس أن يكون شخص ما وجد المحفظة وأخفاها في الكنيسة، التي كانت قيد التجديد في ذلك الحين.