مالي تفرج عن 49 جنديا من ساحل العاج وتلغي الأحكام الصادرة بحقهم

أصدر رئيس السلطة الانتقالية في مالي الكولونيل آسيمي غويتا عفوا عن 49 جنديا من ساحل العاج اعتقلوا السنة الماضية، وحكم عليهم بالسجن بعد إدانتهم بتهم شملت التآمر على دولة مالي، وتهديد الأمن الخارجي للبلاد.

واعتقل هؤلاء الجنود في مطار العاصمة باماكو في يوليو/تموز الماضي، ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة، في حين قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأفرجت السلطات عن 3 نساء منهم فيما بعد، وحُكم على الجنود الـ46 الباقين بالسجن 20 عاما في 30 ديسمبر/كانون الأول لمحاولتهم تقويض أمن الدولة، بينما حُكم على المجندات الثلاث بالإعدام غيابيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في مالي، في بيان في التلفزيون الوطني، إن "الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من ساحل العاج".

وأضاف البيان أن هذه البادرة تظهر من جديد التزام غويتا بالسلام والحوار والوحدة الأفريقية، معتبرا الخطوة "قرارا مستقلا" يرمز إلى التزام الرئيس بالحفاظ على العلاقات الأخوية" مع دول المنطقة ولا سيما ساحل العاج، ولم يحدد موعد مغادرة الجنود السجن.