طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمة بولاية فرجينيا الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية أن طفلا عمره 6 سنوات أطلق النار على معلّمة وألحق بها إصابات -أمس الجمعة- في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

وقال قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينيات من عمرها تشكل خطرا على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ولم يكن هناك تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره 6 سنوات على المسدس. ووصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وقال درو "لم يكن هذا إطلاق نار عارض"، وأضاف في وقت لاحق "أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري".

وقال درو إن الطفل احتُجز، ولم يصب أي طلاب في الحادث.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية إلى المدارس، وقال إنه "مصدوم" و"محبط".

وقال باركر "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا.. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة، ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة".

وأوضح مدير المدرسة أن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن، ولكنها لم تُشغّل في مدرسة ريتشنيك الابتدائية أمس الجمعة.