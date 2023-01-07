شيخ عشيرة عراقي يذبح 100 ناقة و200 خروف ترحيبا بضيوف "خليجي 25"

عبّر شيخ عشيرة عراقي عن ترحيبه بالوافدين لحضور افتتاح بطولة "خليجي 25" أمس الجمعة، بإقامة أكبر وليمة غداء على ضفاف شط العرب في مدينة البصرة.

ومن خلال لافتة عُلقت على جسر الكورنيش، أعلن الشيخ فوزي يوسف اللامي -أحد شيوخ عشيرة بني لام في البصرة- عن دعوته "للأشقاء العرب والعراقيين لحضور مأدبة غداء على ضفاف كورنيش شط العرب، إجلالا للعرب والخليجيين"، بحسب الدعوة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شيخ العشيرة نحر 100 ناقة و200 خروف لإكرام ضيوف البصرة خاصة والعراق عامة، في مبادرة لاقت ترحيبا واستحسانا من قبل رواد مواقع التواصل.

وأظهرت مقاطع مصورة مدّا بشريا هائلا من العراقيين والعرب، ممن لبو الدعوة وتجمعوا على طول ضفاف شط العرب وبالقرب من الجسر لتناول الغداء.

أحد شيوخ العشائر يقيم وليمة كبيرة على كورنيش شط العرب للضيوف الخليجيين #خليجي_زين25 #البصرة pic.twitter.com/CVpINtIF0L — محمَّد الفهد (@mohamedalfahad0) January 6, 2023

ومنذ بدء توافد المشجعين إلى البصرة لحضور العرس الكروي الخليجي، أطلق أهالي المدينة العديد من المبادرات لاستضافتهم وإكرامهم، تنوعت بين فتح المنازل والمضايف أمام الوافدين من الخليج، وتنظيم فعاليات ومسيّرات ترحيبا بهم.

حفل افتتاح مميز

وللمرة الثانية بعد 44 عاما من استضافته الأولى، يستضيف العراق البطولة التي تستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي بمشاركة 8 منتخبات.

وفي ملعب جذع النخلة بالبصرة، أبهر العراق العالم بحفل افتتاح مميز وصفه البعض بأنه عرض "عالمي".

وتميز حفل الافتتاح بعرض متسلسل لحضارة العراق وتاريخه عبر العصور الماضية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية.

⚽ |#خليجي25 |

شاهد عروض الألعاب النارية في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/13YI47UcQc — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023

وانتهى الحفل بعروض نارية ملأت سماء البصرة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 65 ألف مشجع.

وبعد حفل الافتتاح، لعب منتخبا العراق وعمان أولى مباريات البطولة على ملعب البصرة الدولي والتي انتهت بالتعادل السلبي، ثم لعب لحساب المجموعة الأولى ذاتها السعودية واليمن، وفاز "الأخضر" بهدفين مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة.

ويلتقي اليوم السبت ضمن المجموعة الثانية في البطولة منتخبا البحرين والإمارات، تعقبها مباراة بين منتخبي قطر والكويت.