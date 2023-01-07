شيخ عشيرة عراقي يذبح 100 ناقة و200 خروف ترحيبا بضيوف "خليجي 25"
عبّر شيخ عشيرة عراقي عن ترحيبه بالوافدين لحضور افتتاح بطولة "خليجي 25" أمس الجمعة، بإقامة أكبر وليمة غداء على ضفاف شط العرب في مدينة البصرة.
ومن خلال لافتة عُلقت على جسر الكورنيش، أعلن الشيخ فوزي يوسف اللامي -أحد شيوخ عشيرة بني لام في البصرة- عن دعوته "للأشقاء العرب والعراقيين لحضور مأدبة غداء على ضفاف كورنيش شط العرب، إجلالا للعرب والخليجيين"، بحسب الدعوة.
أكبر وليمة يقيمها الشيخ يوسف اللامي على كورنيش شط العرب للضيوف #خليجي_25_بصراوي #كاس_الخليج #عيد_الجيش_العراقي #خليجي_زين25 #حمدالله #البصره #ليله_الجمعه #ام_البنين #فيريرا_فوق_الجميع pic.twitter.com/Gj6JmLyWI7
— خليجي 25 (@raqyraq31621847) January 6, 2023
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شيخ العشيرة نحر 100 ناقة و200 خروف لإكرام ضيوف البصرة خاصة والعراق عامة، في مبادرة لاقت ترحيبا واستحسانا من قبل رواد مواقع التواصل.
عشرات الجمال واكثر من 100 خروف وجبة غداء من الشيخ فوزي والشيخ يوسف اللامي الى الجمهور القادم الى #البصرة!
التفاصيل كاملة على #موقع_السومرية: https://t.co/xWPtZeJCOv#العراق #البصرة_ديرتكم #خليجي_25_بصراوي #كأس_الخليج #كأس_الخليج_25 #خليجي_25 #كرة_القدم #رياضة #السومرية pic.twitter.com/5P6enkNTRk
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) January 6, 2023
وأظهرت مقاطع مصورة مدّا بشريا هائلا من العراقيين والعرب، ممن لبو الدعوة وتجمعوا على طول ضفاف شط العرب وبالقرب من الجسر لتناول الغداء.
أحد شيوخ العشائر يقيم وليمة كبيرة على كورنيش شط العرب للضيوف الخليجيين #خليجي_زين25 #البصرة pic.twitter.com/CVpINtIF0L
— محمَّد الفهد (@mohamedalfahad0) January 6, 2023
ومنذ بدء توافد المشجعين إلى البصرة لحضور العرس الكروي الخليجي، أطلق أهالي المدينة العديد من المبادرات لاستضافتهم وإكرامهم، تنوعت بين فتح المنازل والمضايف أمام الوافدين من الخليج، وتنظيم فعاليات ومسيّرات ترحيبا بهم.
حفل افتتاح مميز
وللمرة الثانية بعد 44 عاما من استضافته الأولى، يستضيف العراق البطولة التي تستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي بمشاركة 8 منتخبات.
وفي ملعب جذع النخلة بالبصرة، أبهر العراق العالم بحفل افتتاح مميز وصفه البعض بأنه عرض "عالمي".
⚽ |#خليجي25 |
جانب من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/FDeR78f9Se
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وتميز حفل الافتتاح بعرض متسلسل لحضارة العراق وتاريخه عبر العصور الماضية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية.
⚽ |#خليجي25 |
شاهد عروض الألعاب النارية في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في #البصرة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/13YI47UcQc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
وانتهى الحفل بعروض نارية ملأت سماء البصرة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 65 ألف مشجع.
تهانينا للعراق والمدينة المضيفة #البصرة على حفل افتتاح #كاس_الخليج الرائع. بدأت اللعبة! هيا العراق! ❤️ #العراق
pic.twitter.com/bFd2wXLnDJ
— Gregory Galligan 🇨🇦 (@Greg_Galligan) January 6, 2023
وبعد حفل الافتتاح، لعب منتخبا العراق وعمان أولى مباريات البطولة على ملعب البصرة الدولي والتي انتهت بالتعادل السلبي، ثم لعب لحساب المجموعة الأولى ذاتها السعودية واليمن، وفاز "الأخضر" بهدفين مقابل لا شيء ليتصدر المجموعة.
ويلتقي اليوم السبت ضمن المجموعة الثانية في البطولة منتخبا البحرين والإمارات، تعقبها مباراة بين منتخبي قطر والكويت.