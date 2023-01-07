سيناتور أميركي بارز ينتقد التقارب التركي والإماراتي مع نظام الأسد

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب منينديز التواصل الدبلوماسي الأخير من قبل تركيا والإمارات مع النظام السوري، وقال إنه يساهم في فشل إرساء الأمن الإقليمي.

وأضاف منينديز -في تغريدة له على تويتر- أن الحراك الدبلوماسي الأخير "يقوّض جهود محاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من جرائم حرب بحق شعبه"، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع دون محاسبة مشروعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الخميس أنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار عملية سلام جديدة، وذلك بعد أن اجتمع وزيرا دفاع البلدين في موسكو الأسبوع الماضي.

وأضاف أردوغان -خلال كلمة بأنقرة- أن الخطوة المقبلة من المقرر أن تكون عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل.

وقال الرئيس التركي "لقد بدأنا عملية ثلاثية روسية تركية سورية.. سنجمع وزراء خارجيتنا معا، ثم بناء على التطورات سنجتمع معا على مستوى الزعماء"، مشددا على أن الهدف من ذلك هو تحقيق الطمأنينة والهدوء، وإحلال السلام في المنطقة.

علاقات تاريخية

ويوم الأربعاء الماضي، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد تأكيده أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، وأنها من الطبيعي أن تعود إلى عمقها.

ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي دول العالم للامتناع عن تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد الدكتاتور الوحشي".

وطالب برايس دول العالم بأن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان "المروّع" لنظام الأسد على مدى السنوات الـ12 الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته.