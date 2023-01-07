جددا الدعم لحل الدولتين.. بلينكن والصفدي يشددان على تكريس التهدئة وعدم التصعيد في القدس

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وجدد وزير الخارجية الأميركي التأكيد أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معربا عن تقديره لدور المملكة الأردنية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

من جهته، قال الصفدي -وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية- إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد لفرض أجندات متطرفة تهدد بدوامات عنف جديدة، محذرا من التبعات الخطيرة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، "والحؤول دون التصعيد الحتمي الذي سيتفاقم إن استمرّت خروقات إسرائيل له".

كما شدد الوزير الأردني على مركزية الدور الأميركي في جهود وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وفي تكريس التهدئة ووضع العملية السلمية على مسار يقود لتحقيق "السلام العادل والشامل".

ويوم أمس الجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، والامتناع عن أي خطوة أو تصرفات "أحادية الجانب" قد تؤجج التوتر في الأماكن المقدسة.

وقد ناقش المجلس في جلسة طارئة له الوضع في مدينة القدس في أعقاب اقتحام الوزير المتطرف بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، في خطوة لاقت إدانات دولية واسعة.