بهدف تيسير رحلة ضيوف الرحمن.. 300 فرقة حول العالم تشارك في "تحدي الحج والعمرة"

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إغلاق باب التسجيل في مسابقة "تحدي الحج والعمرة"، بنسختها الثانية للعام الجاري 2023، وبلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 300 فرقة من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف المسابقة إلى تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تواصلت فعاليات المرحلة الأولى من المسابقة، من خلال إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الابتكارية المتنوعة.

وتتيح مسابقة "تحدي الحج والعمرة" الفرصة للمبدعين والمبتكرين تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم التقنية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام من خلال تيسير رحلتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير.

ويركز التحدي على تيسير رحلة الحج من خلال مسارات، تشمل توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج، والإعاشة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدوير النفايات، ونقل الأمتعة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إرشاد التائهين.

وتهدف إلى إيجاد حلول متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، لاختيار الفرق المرشحة للفوز بناءً على عدة معايير أساسية، من أهمها استخدام التقنيات الناشئة، وسهولة حصول المستفيدين على الحل، وتحقيقه لمستهدفات الاستدامة المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، الذي يناقش الجودة في منظومة الخدمات، ويقام خلال الفترة من 9 – 12 يناير/كانون الثاني الجاري.