شاهد- إصابات خلال هبوط اضطراري لطائرة يابانية

أصيب 5 ركاب على الأقل بجروح طفيفة بعد هبوط اضطراري اليوم السبت لطائرة في مطار وسط اليابان، في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت وكالة "كيودو" أن طائرة يابانية تابعة لشركة طيران "جيت ستار" منخفض التكلفة، كانت في رحلة داخلية، هبطت اضطراريا في مطار "تشوبو" الياباني بعد تهديد بوجود قنبلة، إلا أن الشرطة لم تعثر على شيء.

وأضافت الوكالة أن "الطائرة كانت متجهة في رحلة محلية من مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو إلى مطار فوكوك جنوبي غربي البلاد"، وكان على متنها 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

Passengers forced to evacuate a Jetstar A320 at Chubu Centrai in Japan following a bomb threat. Five passengers sustained minor injuries in the evacuation, no device was found on board. https://t.co/JslzvFoQsJ

