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شاهد- إصابات خلال هبوط اضطراري لطائرة يابانية

An aerial view shows a Jetstar plane after the budget carrier made an emergency landing following a bomb threat at Chubu Centrair International Airport in Tokoname
الطائرة التابعة لشركة "جيت ستار" خلال إجلاء الركاب منها (رويترز)
7/1/2023-|آخر تحديث: 7/1/202311:03 PM (مكة المكرمة)

أصيب 5 ركاب على الأقل بجروح طفيفة بعد هبوط اضطراري اليوم السبت لطائرة في مطار وسط اليابان، في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت وكالة "كيودو" أن طائرة يابانية تابعة لشركة طيران "جيت ستار" منخفض التكلفة، كانت في رحلة داخلية، هبطت اضطراريا في مطار "تشوبو" الياباني بعد تهديد بوجود قنبلة، إلا أن الشرطة لم تعثر على شيء.

وأضافت الوكالة أن "الطائرة كانت متجهة في رحلة محلية من مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو إلى مطار فوكوك جنوبي غربي البلاد"، وكان على متنها 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وتلقى مطار ناريتا مكالمة من رجل من ألمانيا يقول باللغة الإنجليزية إنه زرع قنبلة بلاستيكية تزن 100 كلغ في غرفة الشحن بطائرة جيت ستار، بحسب المصدر نفسه.

وأغلقت السلطات المحلية مؤقتًا المدرج وألغت بعض الرحلات الجوية، إلا أن الشرطة لم تتمكن من العثور على أي أشياء مشبوهة في الطائرة.

المصدر : وكالات