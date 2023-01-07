بايدن بعد عامين على هجوم الكابيتول: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة

بعد عامين على الهجوم ضد مبنى الكابيتول، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على أن "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، خلال تكريمه عناصر من الشرطة واجهوا في ذلك اليوم حشدا غاضبا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن "يجب أن نقول بوضوح وبصوت واحد إنه ليس هناك أي مكان.. في أميركا لترهيب الناخبين. ليس هناك أبدا أي مكان على الإطلاق للعنف السياسي".

وأضاف "أميركا بلاد قانون وليست بلاد فوضى"، محييا "المجموعة الرائعة من المواطنين الأميركيين" الذين كرّمهم.

وقال الرئيس الأميركي "التاريخ سيتذكر أسماءكم"، قبل أن يمنح ما مجموعه 14 "ميدالية رئاسية للمواطنة" تُعد من بين أرفع الأوسمة المدنية الأميركية.

وكرّم بايدن عناصر أمنيين باتت وجوههم مألوفة بالنسبة إلى الأميركيين بسبب انتشار لقطات هجوم الكابيتول المثيرة للذهول أو بسبب شهاداتهم اللافتة أمام لجنة التحقيق البرلمانية في تلك الأحداث.

كما كرّم الرئيس مسؤولين أو أشخاصا كانوا مكلفين بمراقبة عمليات التصويت في ولايات مختلفة عدة قاوموا ضغوطا وتهديدات لمحاولة إجبارهم على تغيير نتيجة الاقتراع التي فاز بها بايدن.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.