فنانون ينعون نجل جورج وسوف والفنان يعلن مواعيد الدفن وتلقي العزاء

نعى فنانون عرب وفاة وديع نجل زميلهم الفنان السوري جورج وسوف، والذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، في حين أعلن وسوف -عبر حساباته على مواقع التواصل- مواعيد الدفن وأماكن استقباله المعزين.

في تصوير أغنية أصعب فراق ل #جورج_وسوف والتي تروي حكايته مع ولده #وديع_جورج_وسوف الذي اختار إمارة دبي للعمل والاقامة هناك، لكن والده المعروف بعاطفته الكبيرة تجاه عائلته ومحبيه تألم لقراره بمغادرة #لبنان ولم يصدق الذين كانوا الى جانبه التصوير أنه سيذرف الدموع بهذا الشكل العفوي pic.twitter.com/zYu3snYzCA — أحمد تيمور (@Ahmad_Timor) January 6, 2023

وتوفي وديع وسوف -مساء أمس الجمعة- بمستشفى ماريوسف بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد تدهور حالته الصحية، إثر مضاعفات عملية جراحية، كان قد أجراها قبل أيام.

ودخل وديع المستشفى يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت، لكنه أصيب بعدها بنزيف في المعدة، فتم نقله إلى المستشفى لتوافيه المنية بعد أيام.

وانهار وسوف، بالبكاء بحرقة في أثناء تلقيه التعازي في ابنه وديع، اليوم السبت، في كنيسة "مارنقولا الأشرفية" بلبنان، قائلا "دمعة عيني راحت، دمعة عيني وقلبي راحت".

وبخلاف العزاء الذي أقيم اليوم، أعلن جورج وسوف -عبر مواقع التواصل- مواعيد دفن نجله الراحل، وأماكن استقباله المعزين، بدءا من السابع من يناير/كانون الثاني وحتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وحسب ما ذكره جورج، فإن جثمان ابنه سيوارى الثرى بمدفن عائلته غدًا الأحد، ببلدة كفرون في حمص (وسط سوريا)، بعد الصلاة عليه بكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، في اليوم ذاته.

وكان وديع قد نشر آخر صورة له مع والده -عبر حسابه على إنستغرام- قبل نحو أسبوعين، وعلق عليها قائلًا "عيد ميلاد سعيد لوالدي وأخي وأعز أصدقائي وعمودي الفقري، أحبك".

وبرز وسم #وديع_جورج_وسوف -الذي تصدر المنصات اللبنانية- إذ بادر فنانون وإعلاميون عرب إلى نعي وسوف، معربين عن حزنهم لوفاة نجل "سلطان الطرب"، عبر حساباتهم الرسمية.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره

لا تقول إلا ما يرضي الله

إنا لله و إنا إليه راجعون

أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة إبنه الغالي وديع

وأدعوا له بالصبر علي هذا الإبتلاء العظيم ابتلاء الانبياء

اللهم اربط علي قلبه و علي قلب اسرته ومحبيه و ارزقهم الصبر و السلوان pic.twitter.com/HTLnIJYFfx — Hany Shaker (@HanyShaker) January 6, 2023

وتقدمت الفنانة السورية أصالة بالعزاء لوسوف في وفاة نجله، داعية الله أن يلهم والده ووالدته الصبر.

ماأصغب هالفقد بدعي ربّي يصبّر أهله وحبايبه الفنّان الكبير الغالي دائماً جورج وسّوف وزوجته والدة الرّاحل وديع الله يرحمه ويغفر له ويعوّض شبابه الجنّه آمين ياربّ العالمين . pic.twitter.com/ZDERzswlXn — Assala (@AssalaOfficial) January 7, 2023

كما عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن صدمته بفاجعة وفاة وديع وسوف قائلا، "خبر قاس، خبر مؤلم، خبر فاجعة".

خبر قاسي ، خير مؤلم ، خبر فاجعة #جورج_وسوف وام وديع

والعائلة والأصدقاء الله يصبركم على هالفاجعة !

انا لله وانا اليه راجعون

انشالله تكون نفسه بالسما🙏 — RaghebAlama (@raghebalama) January 6, 2023

كما نعته أيضا المغنية اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة المصرية يسرا، والمغني اللبناني مروان خوري.

ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!

قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع

الله يصبرك ويصبر عايلتك.

خسارة شاب بيسوى الدني.. !#وديع_جورج_وسوف@wassouf — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 6, 2023

#جورج_وسوف كنت استثنائياً في كل شيء حتى في الفاجعة !!! لا عزاء يقال في رحيل الشباب رحمة الله عليك #وديع_جورج_وسوف والصبر ثمّ الصبر لابو وديع وللأم والعائلة🙏🙏🙏 — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) January 6, 2023

صديقي و أخي العزيز #جورج_وسوف ربنا يصبر قلبك على فراق ابنك الغالي وديع.. ربنا يتغمده بواسع رحمته و يلهمكم الصبر و السلوان. — Youssra (@Youssra) January 6, 2023

الابن الأكبر للفنان السوري

جدير بالذكر أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري، من زوجته الأولى شاليمار -التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس- بعد رفض عائلتها لهذا الارتباط، وأنجب منها وديع وحاتم وجورج جونيور.

بعدها تزوج وسوف من بطلة الراليات ندى، وهي من أصول فلسطينية وتحمل الجنسية التركية عن طريق والدتها، وأنجبت ابنتهما عيون.

كان آخر ظهور لجورج وسوف في العاصمة السعودية الرياض، في أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث أحيا حفلا موسيقيا ضخما بعنوان "تريو نايت" (Trio Night)، إلى جانب عديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.