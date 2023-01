الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين أن التحقيقات التي أجرتها في الميدان أثبتت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد".

وقالت الحركة -في بيان- إن قوات الاحتلال "ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين" رغم عدم تشكيلهم أي خطر على الجنود لحظة استهدافهم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال قتلوا بالرصاص الحي فجر الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري الطفل فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من سكان بلدة كفر دان بمحافظة جنين، أثناء اقتحامهم البلدة لهدم منزلين، ليكون عابد أول طفل شهيد خلال عام 2023.

Breaking: Israeli forces shot 17-year-old Fuad Mahmoud Ahmad Abed in Kafr Dan, near Jenin, in the northern occupied West Bank last night. He sustained multiple gunshots to his abdomen, pelvis, and legs, and was pronounced dead around 1 a.m. this morning. pic.twitter.com/4DyzwUKccu — Defense for Children (@DCIPalestine) January 2, 2023

وذكر شهود عيان أن الطفل عابد تعرض لإطلاق نار كثيف من قناص إسرائيلي كان يتمركز في عمارة مهجورة، من مسافة تقدر بـ50 مترا، في موقع لم يشهد أي اشتباكات مسلحة أو تواجد مسلحين فلسطينيين، وأن الاشتباكات كانت تدور في مواقع أخرى بعيدة عن موقع إصابته، وفقا للبيان.

وفي اليوم الذي يليه، قتلت قوات الاحتلال الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) من مخيم الدهيشة (جنوب بيت لحم).

Israeli forces shot and killed 15-year-old Adam Issam Shaker Ayyad around 4:30 a.m. today in Dheisheh refugee camp just outside of Bethlehem in the southern occupied West Bank. Adam sustained at least one gunshot wound to the back of his shoulder. Full report soon. pic.twitter.com/UNJXoeozAx — Defense for Children (@DCIPalestine) January 3, 2023

ووفقا لمصادر طبية، فقد أصيب الطفل عياد بعيار ناري حي في الكتف الأيمن من الخلف خرج من الجهة الأمامية، ووصل المستشفى فاقدا العلامات الحيوية.

وأضافت أن إصابة الطفل عياد من الخلف تؤكد أنه لم يشكل خطرا على جنود الاحتلال لحظة إطلاق النار عليه.

وفي مخيم بلاطة، أوضحت الحركة أن استشهاد الطفل عامر غازي زيتون (16 عاما) الخميس الماضي جاء بعد إطلاق عدة أعيرة حية نحوه، فأصابته في الرأس والرسغ الأيمن والركبة اليمنى، وفق المصادر الطبية الفلسطينية.

Israeli forces shot dead 16-year-old Amer Ghazi Mahmoud Zeitoun early this morning during a raid on Balata refugee camp, outside Nablus in the northern occupied West Bank. Amer is the third Palestinian child killed by Israeli forces in 2023. pic.twitter.com/0X4gxsHXNK — Defense for Children (@DCIPalestine) January 5, 2023

كما أكدت أن سلطات الاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي "بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قواتها ومساءلة مرتكبيها"، مشيرة إلى أنها "لا تبذل أي جهد للتحقيق بشكل محايد، بل توفر الحماية والحصانة لجنودها"؛ الأمر الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

وفي مايو/أيار 2022، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استخدام الاحتلال طفلة درعا بشرية أثناء اقتحامه مخيم جنين.

وأوضحت الحركة آنذاك أن جنود الاحتلال أجبروا الفتاة عهد مرعب (16 عاما) -من سكان حي الهدف بجنين- على الوقوف أمام مركبتهم العسكرية لمدة ساعتين تقريبا وسط تبادل لإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف بين الجنود ومقاومين فلسطينيين.

وباستشهاد الطفل أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 4، بعد استشهاد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد بقرية كفر دان في جنين.

وفي عام 2022، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بينهم 61 طفلا.