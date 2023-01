"مهمة وحشية لتدمير الأسرة الملكية".. تفاصيل مثيرة بمذكرات الأمير هاري

قال الأمير هاري (هنري تشارلز ألبرت ديفيد) في مذكراته التي من المقرر أن تنشر الشهر الجاري، إن والده كان يشعر بالغيرة من زوجته ميغان ومن كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ولي العهد البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الأمير هاري ربما كان السبب فيما تردد عن قول والده إنه ليس "لديه مال ليدخره" لدعم ابنه ماليا هو وزوجته ميغان.

وترددت أنباء عن أن الملك تشارلز الثالث يخشى أن الممثلة الأميركية "الجديدة والمتألقة" ستسرق الأضواء منه بعد زواجها من نجله.

وقال هاري في مذكراته (SPARE) "سبير" (الاحتياطي) إن والده "مر بهذا من قبل وإنه ليس لديه رغبة في السماح بحدوث هذا له مجددا"، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.

والتزمت الأوساط الملكية الصمت بشأن سيل الاتهامات التي أوردها هاري، وما رواه من تفاصيل محرجة تسربت قبل نشر مذكّراته في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، إذ طرحته مكتبات إسبانية للبيع لساعات عن طريق الخطأ، فتبين أن مضمونه يذهب إلى أبعد بكثير مما كان متوقعا.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" (The Daily Telegraph) -وهي أحد المنافذ الإعلامية الكثيرة التي تحصل على نسخة من النص الإسباني وترجمته- قال هاري قبل ارتباطه بميغان إن والده كان أثار موضوع مورد رزق الممثلة، وسأل عما إذا كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.

This new book Spare makes clear everything Harry is doing to humiliate and destroy his family is driven by jealousy. He’s jealous Wills was born to be King- and he wasn’t . https://t.co/cR1HeewIJi

— Carole Malone (@thecarolemalone) January 7, 2023