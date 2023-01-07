اتحاد الشغل ينتقد المسار السياسي في تونس ويلوح بقرارات مهمة

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) -اليوم السبت- المسار السياسي الحالي، ولوح بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وفي أحدث تصريحات للاتحاد، وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل احْفَيظْ احْفَيظْ الأزمة الحالية في تونس بالمعقدة والمركبة.

وقال احفيظ إن المسار السياسي الحالي في تونس يمثل ارتدادا وتراجعا عن مسار 25 يوليو/تموز 2021 بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم.

وأضاف أن سعيد انفرد بصياغة قانون انتخابي على مقاسه ألغى فيه الأحزاب وكل المكونات السياسية في البلاد.

ورأى المسؤول النقابي أن خيارات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية تعتمد على ما وصفه بالخيار الليبرالي المتوحش وتحميل الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة الأزمة.

وشدد احفيظ على أن اتحاد الشغل لا يمكنه السكوت أمام هذا الوضع، وأن الهيئة الإدارية للمنظمة ستكون لها قرارات في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الأزمة، على حد تعبيره.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف -ما سماه- إنقاذ البلاد.

وحينها طالب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بوقف المسار الانتخابي، بعد العزوف غير المسبوق عن الانتخابات التشريعية، والشروع في إجراءات لإخراج البلاد من أزماتها.

ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال -أمس الجمعة- إن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفق تعبيره.

وأدلى سعيد بهذه التصريحات خلال لقائه وزيري العدل والداخلية، وبعد دعوات صريحة لتنحي الرئيس ودعوة مؤسسات الدولة لعدم الانصياع لأوامره صدرت عن قيادات سياسية معارضة.

وكانت جبهة الخلاص المعارضة (التي تضم أحزابا بينها حركة النهضة التي كانت القوة الرئيسية في البرلمان المنحل) قد دعت للتظاهر يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري بمناسبة ذكرى الثورة.

وكان الرئيس التونسي قرر -أمس الجمعة- إقالة وزيرة التجارة ومحافظ (والي) صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب ودون إبداء أسباب واضحة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".

أول عضوة في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيد

يذكر أن بن حمزة، التي عُينت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات نوفمبر/تشرين الثاني 2021، هي أول عضوة في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيد.

كما قرر الرئيس التونسي "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه يونيو/حزيران 2022.

وكانت صفاقس قد عاشت أزمات متعاقبة، أبرزها تعلقت بتراكم النفايات، حيث شهدت المدينة احتجاجات وتظاهرات حاشدة منددة بالوضع البيئي للولاية.

ويأتي هذا التطور بينما تواجه حكومة نجلاء بودن -المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد- انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسجلت تونس أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، إذ سجلت البلاد خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفاع التضخم إلى 1.1%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع حتى 11% العام الحالي، وفقا لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي.