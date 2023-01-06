"واتساب" يعلن عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميه تخطي الحظر وقطع الإنترنت

أعلنت شركة "ميتا" (Meta) المالكة لمنصة "فيسبوك" (Facebook) إطلاق ميزة جديدة لدعم مستخدمي تطبيق "واتساب" (WhatsApp)، في محاولة لتوفير اتصال مستمر إذا تم حظر خدماتها أو تعطيلها.

وقالت الشركة إنها "وضعت السلطة في أيدي الناس" في حالة إغلاق الإنترنت، حيث يتيح التطبيق تنفيذ خدمة الوكيل بإمكانية الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها المتطوعون والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately. Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely. — WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023

وفضلا عن ذلك، يشجع "واتساب" مستخدميه على المساعدة في إنشاء خوادم "بروكسي" في المناطق التي تواجه تدقيقًا وحظرًا على الإنترنت.

وأكدت الشركة أنها تواصل حماية الاتصالات من خلال التشفير من طرف إلى طرف بما يضمن بقاءها آمنة وغير مرئية لأي شخص بينهما.

ووضعت الشركة رابطا يمكن من خلاله الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على الخدمة الجديدة.

شركة الواتساب.. التأسيس والتطور

في ماونتن فيو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، أُسّست شركة الواتساب في فبراير/شباط 2009 على يد الأميركي براين آكتن والأوكراني يان كوم اللذين عملا معا في شركة ياهو.

و"واتساب" (WhatsApp) اسم مستوحى من الكلمة الإنجليزية "what’s up" المتداولة في السؤال عن الجديد بين العائلات والأصدقاء، وهو إيحاء بالطبيعة الاجتماعية للتطبيق.

وفي 20 فبراير/شباط 2014 أعلنت شركة فيسبوك الأميركية استحواذها على "واتساب"، في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، سعيا منها لتعزيز شعبيتها خصوصا بين جيل الشباب.

وبات تطبيق واتساب يتصدر تطبيقات التراسل الأوسع استخداما في أنحاء العالم، وذلك بقاعدة مستخدمين نشطين يتجاوز عددهم ملياري مستخدم نشط شهريا، وفق بيانات نشرتها مؤسسة "إيه سي إن" (ACN) المعنية بالتجارة الإلكترونية و"الميديا".

وزاد عدد مستخدمي التطبيق بنحو نصف مليار مستخدم حول العالم مقارنة بعدد مستخدميه المسجل قبل 5 سنوات إذ بلغ 1.5 مليار مستخدم عام 2017.

ولا يتفوق على تطبيق "الواتساب" في عدد المستخدمين سوى تطبيق وشبكة "الفيسبوك" التي بات يستخدمها اليوم قرابة 3 مليارات مشترك نشط في أرجاء العالم.