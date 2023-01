"واتساب" يعلن عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميه تخطي الحظر وقطع الإنترنت

أعلنت شركة "ميتا" (Meta) المالكة لمنصة "فيسبوك" (Facebook) إطلاق ميزة جديدة لدعم مستخدمي تطبيق "واتساب" (WhatsApp)، في محاولة لتوفير اتصال مستمر إذا تم حظر خدماتها أو تعطيلها.

وقالت الشركة إنها "وضعت السلطة في أيدي الناس" في حالة إغلاق الإنترنت، حيث يتيح التطبيق تنفيذ خدمة الوكيل بإمكانية الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها المتطوعون والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

