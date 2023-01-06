مزودة بصواريخ موجهة.. مدمرة أميركية تعبر مضيق تايوان وبكين تنشر قوات وتحذر من التصعيد

أعلن سلاح البحرية الأميركية أن المدمرة "يو إس إس تشونغ-هون" (USS Chung-Hoon) نفذت عبورا روتينيا في مضيق تايوان في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، في خطوة من شأنها أن تثير على الأرجح حفيظة الصين.

وقال بيان صادر عن البحرية الأميركية إن المدمرة المزودة بصواريخ موجهة طراز "أرليه بورك" عبرت في المياه التي تنطبق فيها حرية الملاحة والتحليق بموجب القانون الدولي.

وأضافت أن هذا العبور "يُظهر التزام الولايات المتّحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرّة ومفتوحة"، مشددة على أن قواتها "تطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وتستخدم الإدارة الأميركية بانتظام مصطلح "المحيطين الهندي والهادي" للحديث عن منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وفي المقابل، قال الجيش الصيني إنه نشر قوات لمراقبة مرور المدمرة الأميركية عبر مضيق تايوان، مشيرا إلى أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة.

ونقلت وكالة رويترز عن سفارة الصين بواشنطن قولها إن على الولايات المتحدة الكف فورا عن تصعيد التوتر والإضرار بالسلام في مضيق تايوان، وقالت إنها تعارض بحزم عبور المدمرة الأميركية مضيق تايوان.

وأبحرت سفن حربية أميركية، وفي بعض الأحيان سفن تابعة لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، في السنوات القليلة الماضية عبر المضيق، مما أثار حفيظة الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان.





صفقة أسلحة

ويوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن تايوان ستحصل على أنظمة "فولكانو" المضادة للدبابات وشاحنات وذخائر، في إطار "الجهود المستمرة لتايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية متماسكة".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن الصفقة "لن تغير التوازن العسكري الأساسي (للمنطقة)".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا بد في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البر الرئيسي.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، كما أنها تلتزم بسياسة "الغموض الإستراتيجي"، وهي سياسة تقوم على الاعتراف دبلوماسيا بالبر الصيني والالتزام في الوقت نفسه بإمداد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها.