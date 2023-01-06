قتيل وجريح بعد إطلاق نار في ثكنة عسكرية بالنمسا

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن جنديا لقي حتفه وأن آخر أصيب بعد تبادل لإطلاق النار في ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات، اليوم الجمعة.

وكتب مايكل باور، المتحدث باسم الوزارة، على تويتر "قُتل الحارس وأصيب جندي آخر في تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل اليوم في الثكنة الجوية ببلدة فينر نويشتات".

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية بأن الجندي -الذي كان في نوبة الحراسة- فتح النار أثناء جدال فيما يبدو، وأن الجندي الأعلى رتبة أطلق عليه الرصاص.