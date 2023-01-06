أمطار غزيرة ورياح مدمرة.. عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بولاية كاليفورنيا الأميركية

تسببت أمطار غزيرة ورياح مدمرة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر في شمال ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة، فيما تستعد المنطقة لموجة أخرى من الطقس السيئ مطلع الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا، ويُحتمل أن تتسبب في سيول وانهيارات أرضية.

وأضافت الهيئة أنه بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة من المتوقع أن تهطل ثلوج يتراوح سمكها بين حوالي 30 و90 سنتيمترا خلال مطلع الأسبوع على سلسلة جبال سييرا، حيث قيست تراكمات للثلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و45 سنتيمترا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي التنبؤ المقلق في أعقاب عاصفة ضخمة من المحيط الهادي صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة في أنحاء المنطقة ليومين.

وحتى صباح اليوم الجمعة بقي 60 ألف منزل وشركة بلا كهرباء بسبب الطقس، بحسب بيانات موقع "باور أوتدجز دوت يو إس" (poweroutage.us) الأميركي.

وقُتل 6 على الأقل بسبب الطقس السيئ منذ مطلع الأسبوع، بمن فيهم رضيع لقي مصرعه لدى سقوط شجرة على منزل متنقل بشمال الولاية.