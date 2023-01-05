إطلاق سراحه بطريقة هيتشكوكية وبكاؤه عند قبر والدته.. مشاهد من الإفراج عن الأسير كريم يونس

مثّل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، بعد اعتقال دام 40 عاما، الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الناشطون مع الصور والفيديوهات الأولى التي صاحبت عملية الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين، ولعل أكثرها تأثيرا زيارته لقبر والدته.

الصورة الأولى للأسير كريم يونس حراً بعد 40 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال #الجزيرة pic.twitter.com/a0OICEuZSb — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2023

وتعمدت سلطات الاحتلال نقله بسيارة للشرطة من سجن هداريم إلى محطة للحافلات في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب، حتى تحد من مظاهر استقباله والاحتفاء بالإفراج عنه.

أربعون عاماً قضاها #كريم_يونس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعند موعد حريته اختار الاحتلال منطقة بعيدة عن بلدته حتى لا يلقى خروجه احتفالاً شعبياً فلسطينياً.. الاحتلال خائف لدرجة أنه منع رفع أعلام فلسطين في منزله.. #كريم_حراً pic.twitter.com/8xZVmMrGwn — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) January 5, 2023

ووفقا لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، تمكن الأسير المفرج عنه من الاتصال بعائلته من هاتف أحد المارة الذين ساعدوه في التعرف على المكان قبل أن يتوجه إلى مسقط رأسه في قرية عارة بمنطقة المثلث داخل الخط الأخضر.

تغطية صحفية: مشاهد من استقبال المحرر كريم يونس، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال. pic.twitter.com/9891lpvlfI — وكالة الرأي (@alrayps) January 5, 2023

وكشف يونس أن "السجن اقتُحم ليلا ونقلت بشكل مفاجئ إلى الخارج من مركبة إلى مركبة، ومما زاد انفعالي وتوتري عندما تركني جنود الاحتلال عند محطة الحافلات وطلبوا مني التوجه من خلالها إلى عارة" وهناك وجد بعض العمال الفلسطينيين واتصل بأهله من هواتفهم حتى وصل أشقاؤه.

كريم يونس حر بعد 40 عاما في السجون.

خرج عميد الأسرى كريم يونس ليعانق شمساً انتظر لهفتها 14400 صباحاً. pic.twitter.com/RMiLJZ0jrt — 𓂆 Thaoura El Abdi⁦ ثورة (@ThaouraA) January 5, 2023

وعما صاحب عملية الإفراج، قالت لجنة الحريات بالداخل المحتل إنها تستنكر الطريقة التي أفرج بها الاحتلال عن يونس، مشيرة إلى أنها تدل على الحقد الدفين حيث تم إطلاق سراحه في رعنانا وكان الأهالي في انتظاره عند باب السجن، ووصفت الاحتلال بأنه "كيان إرهابي معدوم الضمير".

وشارك النشطاء مشاهد مؤثرة من عودة يونس إلى مسقط رأسه حيث استقبله أهله وأصدقاؤه ومحبوه بالزغاريد والدموع والأحضان والأهازيج الفلسطينية، وعبر وسم (هشاتاغ) #كريم_يونس، و#كريم_ حرا، شاركوا جميع التفاعلات.

أحضان ودموع وأهازيج.. الأسير كريم يونس لحظة زيارته والتقائه بوالدة رفيق دربه الأسير ماهر يونس. pic.twitter.com/x015EL6xQN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 5, 2023

وأعاد رواد مواقع التواصل نشر صور للأسير قبل اعتقال وأخرى للإفراج، ونقلوا عنه بعض التصريحات منها قوله "شعبنا يناضل منذ 100 عام دون أن يرفع الراية البيضاء".

وقالت وكالة شهاب للأنباء -في صفحتها الرسمية على تويتر- إن الأسير المحرر توجّه إلى مقبرة بلدته عارة، مرتديا الكوفية الفلسطينية لزيارة قبر والديه اللذين توفيا وهو في الأسر.

كانت تتمنى أن تعيش معه هذه اللحظات.. الأسير المحرر كريم يونس يتوجه لزيارة قبر والدته عقب الإفراج عنه، حيث توفيت والدته قبل نحو عام من الإفراج عنه. pic.twitter.com/RvxluWUCvi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 5, 2023

ونقلت عنه قوله من أمام قبر والدته: والدتي كانت سفيرة لكل أسرى الحرية.. أمي تحملت فوق طاقتها لكنها اختارت أن تراني من السماء بعد انتظار طويل. وبكى الأسير بحرقة أمام قبر والدته ووالده الذي توفى منذ سنوات طويلة.

الأسير #كريم_يونس أمام قبر والده الذي زاره بعد 40 عامًا من الأسر، بعد تحرّره صباح اليوم. pic.twitter.com/FgGVwcFhtM — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) January 5, 2023

احتضنت صورته طوال 40 عاما واحتضن قبرها عند أول دقيقة من خروجه #كريم_يونس حرا pic.twitter.com/PTynr2oaa5 — kareem Joudah (@mknpal) January 5, 2023

وكانت والدته الحاجة صبحية يوسف تحصي الأيام انتظارا لحريته، كما كانت دائمة الظهور على وسائل الإعلام للحديث عنه والمطالبة بالإفراج عنه، وقد روت رحلة انتظارها الطويلة إذ عاشت 39 عاما و4 أشهر تتنقل بين سجون الاحتلال على أن ترى ابنها الأكبر، لكنها توفيت قبل 8 أشهر من الإفراج عنه.