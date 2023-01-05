شهيد وجرحى برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين فجر اليوم الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة (شرقي نابلس).

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن اشتباكات مسلحة اندلعت خلال عملية الاقتحام، وتحدثوا عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي.

وأضاف الناشطون أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد محاصرة منزل في مخيم بلاطة، مشيرين إلى انقطاع التيار الكهربائي أثناء الاقتحام.

وصباح أمس الأربعاء، أصيب شابان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قباطية والزبابدة (جنوبي محافظة جنين شمال الضفة الغربية).

وأعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده في اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في قباطية.

وبالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في قرى وبلدات نابلس وجنين ورام الله وطولكرم.

وتصاعدت في الأشهر القليلة الماضية عمليات الاقتحام الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار حملة لملاحقة مقاومين فلسطينيين.

من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء في القدس المحتلة منزلا قيد الإنشاء تملكه عائلة فلسطينية في بلدة سلوان بحجة البناء من دون ترخيص.

ورافقت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الجرافات أثناء الهدم. وأكدت عائلة الأعور مالكة المنزل أن عملية الهدم نُفذت رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.