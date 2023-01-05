شاهد- مضافات وشقق مجهزة ومقاهٍ مجانية.. البصرة تُكرم ضيوف خليجي 25

يواصل أهالي محافظة البصرة جنوبي العراق إكرام ضيوفهم الوافدين إليهم من دول الخليج العربي لحضور الدورة 25 من بطولة كأس الخليج، المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.

ووثقت منصات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من مبادرات أهالي البصرة للترحيب بالوافدين العرب، عن طريق إنشاء مضايف بالقرب من منفذ سفوان الحدودي وتجهيز شقق مجانية للمشجعين بعد امتلاء الفنادق، فضلا عن مبادرات مختلفة من هذا النوع.

ونشر حساب "معرض الكرة العراقية المُصور" مقطع فيديو من المضيف الذي جهزته العشائر البصرية بالقرب من منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، ويتضمن جميع المستلزمات مع شاشة عرض كبيرة ولافتات وشعارات ترحيبية بكافة الدول المشاركة في البطولة.

وقال أحد المبادرين في إنشاء المضيف إن "فكرة وضع مضايف صغيرة بالقرب من الحدود، تهدف إلى تخفيف متاعب السفر عن القادمين إلى البصرة، لكي يأخذوا قسطا من الراحة هنا قبل التوجه إلى المدينة".

وفي مشهد آخر، أظهر مقطع فيديو متداول استئجار شبان من البصرة مجموعة شقق سكنية مجهزة بالمستلزمات الضرورية، لاستقبال الوافدين.

وقال صاحب المبادرة في الفيديو الذي رصده أحد الصحفيين إن "أهالي البصرة متشوقون لاستقبال الزوار من الخليج، ونقل صورة للعالم عن كرم أهل المدينة وطيبتهم".

وأظهر فيديو آخر مبادرة جديدة لإكرام الضيوف، من خلال افتتاح بيت السياب الثقافي أمام الوافدين من المحافظات العراقية للمبيت فيه أثناء حضورهم مباريات البطولة، بالإضافة إلى إجراء حوارات ثقافية من خلال أمسيات ينظمها أصحاب المبادرة.

وغير بعيد عن تلك المبادرات، قدّم مالك أحد المقاهي التي تقع بالقرب من منفذ سفوان الحدودي، خدمة مجانية لكل الوافدين من الخليج العربي، تشمل جميع ما يطلبه الزائر.

بطولة #خليجي_25 ستكون رسالة للعالم بأن العراق قادم. — اسعد العيداني (@AsaadAlEidani) January 3, 2023

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، الثلاثاء الماضي عبر حسابه على تويتر: "بطولة خليجي 25 ستكون رسالة للعالم بأن العراق قادم".

ومنذ بدء توافد المشجعين إلى البصرة لحضور العرس الكروي الخليجي، أطلق أهالي المدينة العديد من المبادرات لاستضافتهم وإكرامهم، تنوعت بين فتح المنازل والمضايف أمام الوافدين من الخليج، وتنظيم فعاليات ومسيرات ترحيبا بهم.