تحذير من "كارثة" عدم تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا وأردوغان يتحدث عن اجتماع ثلاثي محتمل مع الرئيسين الروسي والسوري

بدأت دعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتصاعد للتحذير من "كارثة إنسانية" في حال عدم تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا، يتزامن ذلك مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه من الممكن عقد اجتماع يضم رؤساء تركيا وروسيا وسوريا، "بناء على التطورات".

وتنتهي في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري فترة التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة إذ كانت تمدَّد الآلية لمدة سنة.

ومع اقتراب انتهاء مدة التفويض الأممي، بدأت تزداد المخاوف مرة أخرى من عدم تجديده والعواقب المترتبة على ذلك، وتوجهت الأنظار مجددا إلى مجلس الأمن وتصاعدت الدعوات لإقرار تمديد جديد.

وتصاعدت دعوات منظمات دولية وإنسانية، محذرة من كارثة إنسانية في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لإقرار تمديد جديد، وشارك في الدعوات -خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي- كل من تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، لحث روسيا للموافقة على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا.

وحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهريا من آلية المساعدات خلال عام 2022، و4.1 ملايين يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مع اشتداد البرد وتفشي الكوليرا.

وعدم إبداء روسيا موافقتها على تمديد آلية المساعدات، مع قرب انتهاء التفويض الحالي، دفع بعض الدول في مجلس الأمن إلى اقتراح آلية جديدة للمساعدات تتم عبر شركة وسيطة، وهو ما رفضته المنظمات العاملة داخل سوريا.

لقاء ثلاثي محتمل

على صعيد آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الممكن عقد اجتماع يضم رؤساء تركيا وروسيا وسوريا بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الخميس -خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة- إنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة، من أجل مزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.

وأوضح أن "تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقا سنجتمع، نحن الزعماء، وفق التطورات".

من جهة أخرى، ذكر أردوغان أيضا أنه سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.