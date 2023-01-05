بعد فشل 6 جولات.. مجلس النواب الأميركي يؤجل إلى ظهر اليوم انتخاب رئيسه الجديد

أرجأ مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأربعاء جلسة انتخاب رئيس له إلى ظهر اليوم، وذلك بعد 3 جولات تصويت جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النواب بأصواتهم في 3 جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنّها باءت بالفشل، إذ لم يتمكّن مكارثي -النائب عن ولاية كاليفورنيا- في إقناع 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، حيث يرى هؤلاء النواب أنه ليس محافظا يمينيا كما ينبغي.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة التصويت السابعة في الثامنة من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، لكن النواب اتّفقوا على تأجيلها إلى ظهر اليوم.

ودعا ترامب أمس بشكل واضح الجمهوريين إلى دعم ترشيح مكارثي، وكتب على شبكته الاجتماعية "سوشيال تروث" في دعم علني نادر من جانبه: "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفين (مكارثي).. لا تحوّلوا نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب -ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائبه- غالبية من 218 صوتا.

وخلال جولات التصويت الست، لم يتمكن مكارثي من تجاوز عتبة 203 أصوات، ومن المفترض أن يواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس للمجلس، وكانت هذه المهمة قد استغرقت شهرين و133 جولة تصويت عام 1859، لكن آخر مرة امتد فيها التصويت لأكثر من جولة كانت عام 1923، حيث انتخب فريدريك جيليت رئيسا للمجلس بعد 9 جولات تصويت استمرت على مدى يومين.