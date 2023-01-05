بعد الأحداث التي شهدها شمال البلاد.. كوسوفو تفتح باب الترشح لتعيين ضباط جدد بعد استقالة نحو 500 شرطي صربي

أعلنت شرطة كوسوفو فتح باب الترشح لتعيين ضباط جدد شمالي البلاد بعد أن قدم نحو 500 شرطي من الأقلية الصربية استقالاتهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة آنذاك تغيير لوحات السيارات الصربية، مؤكدة أنه يحق لأي شخص التقدم لهذه الوظائف بغض النظر عن خلفيته العرقية.

ويأتي هذ الإعلان بعد أيام فقط من عودة الهدوء إلى المنطقة عقب أسابيع من التوتر نصب فيها عناصر من الأقلية الصربية حواجز على الطرقات، فيما أغلقت كوسوفو بعض معابرها مع صربيا المجاورة.

وأعلنت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في كوسوفو أنها تعمل حاليا على إزالة الحواجز الأخيرة المتبقية شمالي البلاد.

وتعليقا على الأحداث الأخيرة، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده أرادت أن تنقذ السلام في كوسوفو ونجحت في ذلك بصعوبة، مشيرا إلى أن بلغراد "لم تستفز أحدا" لكن البعض يرى في اعتبارها أفراد الشعب الصربي في كوسوفو مواطنين لها استفزازا، وفق تعبيره.

وأضاف "سنطالب دائما باحترام جميع الاتفاقيات التي وقعناها، ولن نتهرب من أي من الاتفاقيات التي تحمل توقيعنا".

يشار إلى أن مجموعات من الأقلية الصربية شمالي كوسوفو بدأت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي إقامة حواجز بواسطة شاحنات احتجاجا على توقيف سلطات بريشتينا الشرطي الصربي ديان بانتيك، للاشتباه في ارتكابه "أعمالا إرهابية"، الأمر الذي صعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا.

وقد دعا بيان أميركي أوروبي مشترك كوسوفو وصربيا إلى تعزيز ما سماها بيئة مواتية للمصالحة، إضافة إلى دعوة جميع الأطراف لضبط النفس، واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات.

وتكررت الدعوات الدولية والمباحثات لنزع فتيل التوتر بعدما أمر الرئيس الصربي بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى، في ظل أنباء عن اعتزام بريشتينا شن هجوم على المناطق الشمالية التي تتظاهر فيها الأقلية الصربية، فيما أعلنت روسيا دعمها لصربيا.

وقد انفصلت كوسوفو -التي يمثل الألبان أغلبية سكانها- عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها وتدعم الأقلية الصربية فيها.