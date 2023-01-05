بايدن يعلن عن "تنقل مهم" قبيل توجهه للمكسيك

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيلقي خطابا يتناول فيه موضوع الهجرة غير النظامية، كما أعلن نيته زيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي يتوافد عليها عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.

وكان بايدن أعلن أمس الأربعاء عزمه على زيارة المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك قبيل زيارته المنتظرة للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي الاثنين القادم.

وتعد مسألة الهجرة ملفا حساسا للبيت الأبيض الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع إستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول مهاجرين عند الحدود مع المكسيك التي تمتد على 3 آلاف كيلومتر.

وذكر بايدن في تصريحات صحفية أنه "ينوي زيارة المنطقة الحدودية ولا زلنا نعمل على التفاصيل"، لكنه لم يوضح المكان الذي سيزوره على طول الحدود.

وسيلتقي بايدن في مكسيكو سيتي نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

الفصل (42)

واعتمدت سياسة الإدارة الأميركية في مجال الهجرة حتى الآن -في جزء كبير منها- على تدبير اعتمد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب يقيد كثيرا عمليات الدخول إلى الأراضي الأميركية بحجة وجود مخاوف صحية.

وكانت هذه الآلية القانونية -المعروفة باسم "الفصل 42"- موضع معارك قضائية عدة، وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي بانتظار البت في جوهر القضية الربيع المقبل.

وتعدّ أزمة الهجرة عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية من المواضيع المفضلة للجمهوريين الذين يأخذون على بايدن تجاهله القضية، ويطلبون منه ومن نائبته كامالا هاريس بانتظام التوجه إلى هذه الحدود.

وينتقد الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان الإجراء المعتمد حاليا الذي يتسم بطرد المهاجرين فورا من دون استفادتهم من أي مسعى قانوني لمعارضة ذلك.

وتحذر ولايات أميركية عدة من توقع حصول تدفق كبير للمهاجرين عقب رفع العمل "بالفصل 42″، وقد بلغ وصول المهاجرين بطريقة غير نظامية عند حدود الولايات المتحدة والمكسيك مستويات قياسية مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.