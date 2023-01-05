القوات الأفغانية تقتل مسلحين من تنظيم الدولة في اشتباكات جنوبي كابل

قال مصدر أمني أفغاني إن 7 من مقاتلي تنظيم الدولة قتلوا أمس الأربعاء في اشتباكات مع القوات الأفغانية في منطقة "كارتي نَو" (جنوبي العاصمة كابل).

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اعتقال 7 آخرين من مقاتلي التنظيم في العملية نفسها.

وتخللت الاشتباكات -التي استمرت نحو 3 ساعات- عدة تفجيرات، ولم تعلن القوات الأفغانية أي خسائر في صفوفها.

وتبنى تنظيم الدولة أواخر العام الماضي هجمات عدة استهدف بعضها فندقا يرتاده صينيون والسفير الباكستاني والسفارة الروسية في كابل، كما استهدف مرارا قوات الأمن الأفغانية.

وفي المقابل، نفذت القوات الأفغانية عمليات أمنية داخل كابل وخارجها أسفرت عن قتل واعتقال العديد من عناصر التنظيم.