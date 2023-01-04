للمرة الثانية.. وزير خارجية الإمارات يلتقي بشار الأسد في دمشق

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

ونقلت الوكالة عن الأسد تأكيده أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، وأنها من الطبيعي أن تعود إلى عمقها.

كما نقلت عن وزير الخارجية الإماراتي قوله إن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى استقرار سوريا وسيادتها على كل أراضيها.

وأشارت إلى أن المسؤول الإماراتي أكد خلال اللقاء "التزام وحرص الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وكانت آخر زيارة أجراها وزير خارجية الإمارات إلى دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تلتها زيارة من بشار الأسد إلى أبو ظبي في مارس/آذار 2022، وكانت الأولى له لدولة عربية منذ 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا جراء اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/آذار من العام ذاته للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.