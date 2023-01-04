اعتقالات بالضفة وهدم بالقدس.. مسؤول فلسطيني: الاعتداءات على المقابر ستضاف لقضية اقتحام الأقصى بجلسة مجلس الأمن الخميس

قال مسؤول فلسطيني للجزيرة إن ملف الاعتداءات على المقابر سيضاف إلى قضية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، وذلك في جلسة مجلس الأمن غدا الخميس.

يأتي ذلك بعد اعتداء مستوطنين على المقبرة البروتستانتية في منطقة جبل صهيون، حيث أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة اثنين من المستوطنين وهما يلقيان حجارة كبيرة على القبور ويكسران شواهدها ويقلبان صليبا يوم الأحد الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مخربين مجهولين اعتدوا على مقبرة بروتستانتية في القدس، وألحقوا أضرارا بأكثر من 30 من شواهد القبور. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن مقبرة صهيون تعرضت لأضرار جسيمة، كما تم تحطيم شواهد قبور وصلبان.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كلية القدس الجامعية، أن المخربين من المراهقين اليهود، وأن حجم الأضرار بلغ ما يعادل 99 ألفا و700 دولار.

بدوره ندد رئيس الأساقفة الأنجليكان في القدس المطران حسام نعوم باعتداء المستوطنين على المقبرة، وطالب السلطات الإسرائيلية بمحاسبة المعتدين.

وتعد المقبرة البروتستانتية في جبل صهيون من المعالم التاريخية، ويرقُد بها عدد من رجال الدين المسيحيين. وسبق أن اعتدى مستوطنون يهود على المقبرة في مرات سابقة يعود آخرها إلى عام 2014.

وفي هذا الصدد، أعربت المملكة المتحدة عن استيائها من الاعتداء على المقبرة البروتستانتية في منطقة جبل صهيون. وقال حساب القنصلية البريطانية بالقدس، في تغريدة على تويتر، إن هذا الاعتداء هو الأخير في سلسلة اعتداءات ضد المسيحيين وممتلكاتهم في المدينة القديمة وحولها.

وأكدت القنصلية البريطانية على وجوب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات ذات الدافع الديني.

كما أكد مصدر فلسطيني للجزيرة أن عمليات التخريب والتدنيس التي اقترفها مستوطنون في مقبرة الكنيسة الإنجيلية بالقدس المحتلة ستُضمَّنُ في ملف الاعتداءات الإسرائيلية الذي سيُعرض أمام جلسة الأمن الدولي المقررة غدا الخميس.





اجتماع مجلس الأمن

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس جلسة لمناقشة التطورات في القدس على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى.

وكلَّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوة اتُخذت بالتنسيق مع الأردن ودولٍ عربية وأخرى مؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وكشف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن وفدا مشتركا يضم ممثلي الدول العربية والإسلامية سيجتمع مساء اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لمنع عقد جلسةِ مجلس الأمن بشأن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، حيث أكد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لإحباط صدور أي قرار أو بيان باسم أعضاء المجلس.

وأوضح الموقع أن هذه المساعي تضمنتها برقية سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية أُرسلت صباح اليوم الأربعاء إلى حوالي 15 سفارة وممثلية إسرائيلية حول العالم.

من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في مذكرة بعثها لقادة المنطقة لتحرك عاجل وخطوات عملية لإنقاذ المسجد الأقصى ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية المتطرفة للسيطرة عليه.

وطالب هنية بموقف واضح وحاسم تجاه جهود الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني والسيطرة على أرضه وتهويد مقدساته. وحذر رئيس المكتب السياسي لحماس من تفجر مواجهة جديدة في فلسطين ستلقي بارتداداتها المباشرة على المنطقة.





إدانات عربية ودولية

وقوبل اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بتنديد عربي وإسلامي ودولي واسع، حيث أكدت الخارجية الأميركية معارضة الولايات المتحدة أي إجراءات أحادية الجانب تقوّض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وقالت إن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".

كما عبرت بريطانيا عبر قنصليتها بالقدس عن قلقها من اقتحام بن غفير للحرم الشريف، ونشرت السفارة الفرنسية لدى تل أبيب تغريدة على تويتر تؤكد فيها تمسكها بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، كما أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الوضع الراهن في المواقع المقدسة ضرورة لاستمرار السلام والاستقرار الإقليمي.

إصابات واعتقالات وهدم منزل

ميدانيا، أصيب شابان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قباطية والزبابدة جنوبي محافظة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده في اشتباك مع مقاومين فلسطينيين في قباطيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في قرى وبلدات نابلس وجنين ورام الله وطولكرم.

وفي الإطار ذاته، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في القدس تملكه عائلة فلسطينية في بلدة سلوان بحجة البناء دون ترخيص. ورافقت قواتٌ كبيرة من الجيش والشرطة الجرافات أثناء عملية الهدم.

وأكدت عائلة الأعور المالكة للمنزل أن الهدم نُفذ رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.