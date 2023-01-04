قصف بصاروخين على قاعدة للتحالف الدولي شرقي سوريا

قال الجيش الأميركي -اليوم الأربعاء- إن قاعدة الكونيكو شمال شرقي سوريا تعرضت لقصف بصاروخين صباح اليوم، دون أن يخلف خسائر بشرية أو أضرارا بالقاعدة التي تضم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن.

وأضاف بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي -نشر في حسابها على تويتر- أن قوات "سوريا الديمقراطية" (وهي حليفة لقوات التحالف) زارت موقع إطلاق الصاروخين، ووجدت صاروخا ثالثا لم يطلق.

ولم تعلن أي جهة -حتى هذه الساعة- مسؤوليتها عن استهداف القاعدة العسكرية.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية العقيد جو بوكينو أن مثل هذه الهجمات "تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، كما تهدد حالة الاستقرار والأمن التي تحقق بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة الكونيكو تقع في مبنى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، والذي كان من أهم منشآت الغاز في محافظة دير الزور.

وكانت الولايات المتحدة بدأت إقامة قواعد ونقاط عسكرية في سوريا منذ العام 2015، وذلك لدعم قوات "سوريا الديمقراطية" في مواجهة تنظيم الدولة الذي كان يسيطر على عدد من الأراضي السورية.