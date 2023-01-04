رغم دعوة ترامب الجمهوريين لعدم "تحويل النصر لهزيمة".. مجلس النواب الأميركي يخفق للمرة السادسة في اختيار رئيس جديد له

فشل مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد له بعد جولة تصويت سادسة، في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام، رغم دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب النواب الجمهوريين إلى دعم ترشيح زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي للمنصب.

وبعد الإخفاق للمرة السادسة، أرجأ مجلس النواب عملية التصويت المقبلة إلى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وكان مكارثي قد فشل أمس الثلاثاء في تأمين 218 صوتا المطلوبة لتولي رئاسة المجلس، بسبب معارضة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المقربين من ترامب أعلنوا أنهم سيضعون شروطا قبل التصويت.

لكن ترامب دعا اليوم بشكل واضح الجمهوريين إلى دعم ترشيح مكارثي، وكتب على شبكته الاجتماعية "سوشيال تروث" في دعم علني نادر من جانبه "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفين (مكارثي).. لا تحوّلوا نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الفوضى التي صاحبت عملية الانتخاب "محرجة ولا تعكس صورة جيدة عن الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنها ليست مشكلته، وأعرب عن أمله في حل الخلافات.

ويحتل منصب رئيس مجلس النواب الأميركي المرتبة الثالثة في هيكل السلطة السياسية بالولايات المتحدة بعد رئيس البلاد ونائبه.

ونظرا للأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الجمهوريون، يواجه مكارثي -النائب عن ولاية كاليفورنيا- صعوبة كبيرة في تأمين ما يكفي من الأصوات.

خلافات جمهورية

وخلال جولات الاقتراع الست الماضية، كان نحو 20 نائبا يمثلون الجناح اليميني في الحزب الجمهوري يصوتون ضد انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب، وهو ما يعكس الخلافات في صفوف الجمهوريين.

ومع فشل مكارثي في تأمين الأصوات المطلوبة، ستتكرر عمليات التصويت حتى يحصل أي مرشح على عدد الأصوات اللازمة.

وتوعد الجمهوريون بعد حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب بمواجهة سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإجراء تحقيقات في إدارته جائحة كورونا والانسحاب من أفغانستان.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأميركي يُنتخب في اليوم الأول من انعقاد كل دورة جديدة، أو في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة رئيس المجلس. ويجب على المرشح لشغل منصب رئيس المجلس الحصول على أغلبية الأصوات، أي 218 صوتا من مجموع 435 صوتا للفوز بالمنصب.

وكانت المرة الأخيرة التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس لأكثر من جولة في عام 1923، حيث انتخب فريدريك جيليت رئيسا للمجلس بعد 9 جولات تصويت استمرت على مدى يومين. في حين شهد عام 1856 المرة الأطول التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس حيث انتخب ناثانيال بانكس بعد 133 جولة.