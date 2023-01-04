تعهد باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لتحسين الاقتصاد.. رئيس الوزراء البريطاني: سنصدر قوانين لمنع وصول قوارب الموت إلى شواطئنا
4/1/2023-|آخر تحديث: 4/1/202308:27 PM (مكة المكرمة)
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستقدم تشريعات لمنع من يصلون إلى البلاد بشكل غير نظامي من البقاء فيها.
وأضاف في كلمة -اليوم الأربعاء- بشأن السياسة الداخلية لحكومته مع بدء العام الجديد أن الحكومة تعمل على زيادة ميزانية هيئة الصحة العامة، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل أكبر في المجتمع.
وتعهد سوناك بتنفيذ 5 إجراءات عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد وطمأنة البريطانيين بشأن المستقبل، وحسب قوله تتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:
- أولا: خفض التضخم إلى النصف، لإعطاء أمان اقتصادي للمواطنين.
- ثانيا: خلق مزيد من مناصب الشغل والفرص.
- ثالثا: خفض الدين العام الحكومي، لتحسين الدوائر الحكومية.
- رابعا: تسريع وصول المرضى الذين على قوائم الانتظار للوصول إلى الرعاية الصحية.
- خامسا: إصدار قوانين لمنع وصول قوارب الموت إلى شواطئنا.
المصدر : الجزيرة