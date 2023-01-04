تعهد باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لتحسين الاقتصاد.. رئيس الوزراء البريطاني: سنصدر قوانين لمنع وصول قوارب الموت إلى شواطئنا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستقدم تشريعات لمنع من يصلون إلى البلاد بشكل غير نظامي من البقاء فيها.

وأضاف في كلمة -اليوم الأربعاء- بشأن السياسة الداخلية لحكومته مع بدء العام الجديد أن الحكومة تعمل على زيادة ميزانية هيئة الصحة العامة، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل أكبر في المجتمع.

وتعهد سوناك بتنفيذ 5 إجراءات عاجلة لتحسين أداء الاقتصاد وطمأنة البريطانيين بشأن المستقبل، وحسب قوله تتمثل هذه الإجراءات في ما يلي: