شاهد- استعدادا لخليجي 25.. شباب البصرة يزينون شوارعها بالجداريات

تزين الجداريات شوارع مدينة البصرة بجنوب العراق، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس الخليج (خليجي 25)، التي تُقام لأول مرة في العراق منذ عام 1979.

وتجمع نحو 25 متطوعا لرسم اللوحات على جدران ملاعب المدينة وشوارعها ضمن مظاهر الاحتفاء بالبطولة المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل، فيما تنتشر أعلام دول الخليج المشاركة في الأسواق والمتاجر.

وقالت الطبيبة المتطوعة في المجموعة داليا الحمداني إن المبادرة يشارك فيها نحو 25 شخصا من مختلفي الوظائف للمساهمة في إنجاح خليجي 25 بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي الذي سيشهد حفل الافتتاح.

وأضافت أن الجداريات تشتمل على رسومات متنوعة، تضمنت شناشيل (مشربية) البصرة، وأخرى عن طبيعة البصرة، وقسما لشخصيات أدبية وتراثية، كلها تهدف لأن تظهر البصرة أجمل أثناء خليجي 25.

وقال محمد رعد الطالب في كلية طب الأسنان بالبصرة الذي يشارك في المبادرة، إن الدافع الرئيسي لمبادرتهم دافع وطني إلى جانب حب الرسم، وللتأكيد على أن العراقيين شعب يحب الحياة الجميلة والسعادة والتفاؤل.

وأعرب أحد سكان البصرة عن شعوره بالسعادة بأجواء البطولة. وقال حيدر ضياء "إحنا مستمتعين (نحن مستمتعون) جدا بهذه الأجواء.. بعد غياب دام أكثر من 40 سنة. والآن يشهد العراق عودة لاحتضان البطولات الرياضية، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وقدرة العراق -والبصرة تحديدا- على استضافة المحافل الرياضية".

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جزئيا في عام 2018 حظرا كان مفروضا منذ 1990 على استضافة العراق للبطولات بسبب مخاوف أمنية.