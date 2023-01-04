أميركا.. تحذيرات من عواصف ثلجية وأعاصير جديدة

حذرت السلطات الأميركية من عاصفة ثلجية تضرب شمال الولايات المتحدة وغربها الأربعاء، وستتسبب في أعاصير وعواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من جنوب البلاد.

وقالت خدمة الطقس الوطنية الأميركية إن العاصفة ستترافق مع تساقط ثلوج على السهول العظمى على مدار يوم الأربعاء، ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا.

وأضافت أن تساقط الثلوج سيغطي أجزاء من ولايتي نبراسكا وداكوتا الجنوبية، مع تحرك عاصفة شتوية قوية صوب الشرق نحو ولايتي داكوتا الجنوبية ومينيسوتا (جنوبي البلاد).

وتسببت العواصف نفسها في سقوط أمطار غزيرة وأعاصير بطول وسط ساحل الخليج الأميركي، وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن شمال ولاية مسيسيبي رزح تحت وطأة إعصار الثلاثاء، وتوجد احتمالية تساقط ثلوج "بحجم حبات البازلاء".

إلغاء نحو 70 رحلة طيران

وألغيت نحو 70 رحلة من مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي صباح الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات خلال أكبر تساقط للثلوج حتى ظهر الخميس.

وفي الوقت الراهن بكاليفورنيا، هطلت أمطار غزيرة فوق الساحل الشمالي خلال مطلع الأسبوع، وتشهد المنطقة فيضانات حينما تحل عاصفة أمطار غزيرة أخرى يومي الأربعاء والخميس.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت عاصفة ثلجية وُصفت بالتاريخية الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل 63 شخصا وإلغاء 6900 رحلة جوية، وقطع الكهرباء عن العديد من المنازل، وتعطلت الحياة في مدن عديدة، مع وصول درجة الحرارة إلى 48 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.