"بدي أنام ما بحسن.. جوعانة".. فيديو لنازحة سورية في ظروف صعبة يلقى تعاطفا واسعا بمواقع التواصل

تداول نشطاء سوريون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة سورية نازحة تبدو عليها علامات المرض والجوع والإنهاك، وهي تروي ظروف معاناتها الصعبة التي تتفاقم خلال فصل الشتاء بمخيمات النزوح شمالي سوريا.

وتحدثت السيدة السورية "أم محمد"، في مقطع الفيديو من داخل خيمتها عن أبرز ما تعانيه قائلة "كل شي صعب بمر عليا، النومة على الأرض، الأكل، اللبس، بروح مخيم ثاني أخذ حبة رز وبرغل، غاز ما عندي".

وأشارت إلى إنها تعاني من ظروف صحية صعبة بسبب تناولها الدواء دون طعام، وقالت للناشط الذي صور الفيديو "من يومين بدي أنام ما بحسن، اتقلب واتقلب، جوعانة".

كما تداولت حسابات عربية المقطع على منصة تويتر، وأعرب مدونون عن تضامنهم وحزنهم على وضع هذه السيدة وغيرها من النازحين السوريين في المخيمات، مطالبين بضرورة التكاتف والتعاون لدعمهم وتقديم العون والمساعدة لهم، خاصة مع تردي الظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

يا الله على وجع القلب، يارب فرّج همهم وارزقهم من وسع يارب.

حقيقي الڤيديوهات دي بتيجي للواحد تفكّره بنِعَم ربنا اللي حواليه واللي مش عند ناس كتير ومع ذلك هو لسه قاعد يحزن ويكتئب على حاجات راحت وحاجات لسه ماجاش وقتها ومش شايف كم النعم اللي هو فيها.

الحمدلله الحمدلله. https://t.co/2bdWpM9B78 — سَـ𓂆ـلمىٰ🦌 (@Salma_Y_Heakal0) January 3, 2023

لا حول ولا قوة الا بالله

والله كسرتي قلبي يا خاله فوق مهو مكسور

الله يفرجها عليكي وعكل محتاج وربي ينتقم من الظالمين ومن الي كانوا السبب 💔 https://t.co/nl1WHNDxH4 — Mohammad Zaitoon (@MohammadZaitoo5) January 4, 2023