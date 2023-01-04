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"بدي أنام ما بحسن.. جوعانة".. فيديو لنازحة سورية في ظروف صعبة يلقى تعاطفا واسعا بمواقع التواصل

فيديو السيدة السورية "أم محمد" تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل)
4/1/2023

تداول نشطاء سوريون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة سورية نازحة تبدو عليها علامات المرض والجوع والإنهاك، وهي تروي ظروف معاناتها الصعبة التي تتفاقم خلال فصل الشتاء بمخيمات النزوح شمالي سوريا.

وتحدثت السيدة السورية "أم محمد"، في مقطع الفيديو من داخل خيمتها عن أبرز ما تعانيه قائلة "كل شي صعب بمر عليا، النومة على الأرض، الأكل، اللبس، بروح مخيم ثاني أخذ حبة رز وبرغل، غاز ما عندي".

وأشارت إلى إنها تعاني من ظروف صحية صعبة بسبب تناولها الدواء دون طعام، وقالت للناشط الذي صور الفيديو "من يومين بدي أنام ما بحسن، اتقلب واتقلب، جوعانة".

كما تداولت حسابات عربية المقطع على منصة تويتر، وأعرب مدونون عن تضامنهم وحزنهم على وضع هذه السيدة وغيرها من النازحين السوريين في المخيمات، مطالبين بضرورة التكاتف والتعاون لدعمهم وتقديم العون والمساعدة لهم، خاصة مع تردي الظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي