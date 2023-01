سيتسبب بتشريد 4 آلاف عائلة.. العفو الدولية تندد بقرار هدم منازل مسلمين بولاية هندية والمحكمة العليا تنظر في طعنٍ بالقرار

نددت منظمة العفو الدولية في الهند بقرار المحكمة العليا بولاية أوتار خاند الهندية بهدم آلاف المنازل بمدينة هالدواني، مما سيؤدي إلى تشريد أكثر من 4 آلاف عائلة مسلمة، لصالح مشروع سكك حديدية جديد بمنطقة "بانبهول بورا".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان: "ندين قرار سلطات السكك الحديدية الحكومية بالإجلاء القسري لأكثر من 4 آلاف أسرة تعيش على أرض مملوكة للسكك الحديدية في منطقة بانبهول بورا في مدينة هالدواني في أوتار خاند بموجب أمر من محكمة أوتار خاند العليا".

وأضافت، "بدلاً من إعطاء الأولوية لتوفير مستوى أساسي من الإسكان للجميع، تخطط الحكومة لجعل بعض أكثر أفراد المجتمع حرمانا اجتماعيا واقتصاديا بلا مأوى خلال أحد أبرد فصول الشتاء على الإطلاق شماليّ الهند".

We condemn the proposal of the central government’s railway authorities to forcibly evict over 4000 families living on railway owned land in Banbhulpura area of Haldwani town in Uttarakhand following the order of the Uttarakhand High Court.

