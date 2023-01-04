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الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه خلال 2022

Israeli soldiers carry the coffin of Israeli Army lieutenant Yael Yekutiel during his funeral at the Kiryat Shaul Military Cemetery in Tel Aviv, Israel, 09 January 2017. Yekutiel was one of the four Israeli soldiers in a truck attack in Jerusalem on 08 January during which also 15 others were wounded. The driver of the truck, reported by local media to be an Arab Israeli from East Jerusalem, was shot and killed by security forces at the scene.
عدد قتلى جنود الاحتلال خلال 2022 الأعلى منذ 5 سنوات (الأوروبية)
4/1/2023-|آخر تحديث: 4/1/202303:42 AM (مكة المكرمة)

قتل 44 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين، حسب معطيات أوردتها شعبة القوى العاملة التابعة للجيش.

وأظهرت معطيات نشرتها شعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة لجيش الاحتلال ارتفاعا في عدد قتلى الاحتلال خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، إذ إن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جنديا إسرائيليا خلال عام 2021، و28 في عام 2020.

وأوضح جيش الاحتلال أن "3 قتلى سقطوا في مواجهات بالضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى".

كما ارتفعت حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال مقارنة بعام 2021؛ إذ انتحر 14 جنديا في 2022، بزيادة 3 حالات عن العام الذي سبقه، مما توفي 10 آخرون جراء إصابتهم بأمراض مختلفة.

وقال جيش الاحتلال إنه اتخذ عدة إجراءات لتقليل حالات الانتحار في صفوف جنوده، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء النفسيين، والحد من وصول الجنود للأسلحة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى خلال 2022 هو الأعلى منذ عام 2017، مشيرة إلى أنه في ذلك العام سجل الجيش الإسرائيلي مقتل 55 جنديا، كما قتل 43 جنديا عام 2018، و27 في 2019.

المصدر : وكالة الأناضول