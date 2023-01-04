الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه خلال 2022

قتل 44 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين، حسب معطيات أوردتها شعبة القوى العاملة التابعة للجيش.

وأظهرت معطيات نشرتها شعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة لجيش الاحتلال ارتفاعا في عدد قتلى الاحتلال خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، إذ إن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جنديا إسرائيليا خلال عام 2021، و28 في عام 2020.

وأوضح جيش الاحتلال أن "3 قتلى سقطوا في مواجهات بالضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى".

كما ارتفعت حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال مقارنة بعام 2021؛ إذ انتحر 14 جنديا في 2022، بزيادة 3 حالات عن العام الذي سبقه، مما توفي 10 آخرون جراء إصابتهم بأمراض مختلفة.

وقال جيش الاحتلال إنه اتخذ عدة إجراءات لتقليل حالات الانتحار في صفوف جنوده، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء النفسيين، والحد من وصول الجنود للأسلحة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى خلال 2022 هو الأعلى منذ عام 2017، مشيرة إلى أنه في ذلك العام سجل الجيش الإسرائيلي مقتل 55 جنديا، كما قتل 43 جنديا عام 2018، و27 في 2019.