بعد اقتحام بن غفير للأقصى.. إسرائيل تسعى لإلغاء اجتماع لمجلس الأمن وهنية يطالب قادة العرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذه

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب تحاول منع عقد اجتماع لمجلس الأمن غدا الخميس بشأن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في المقابل طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية قادة الدول العربية والإسلامية بالتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة الخميس لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى، يأتي هذا بينما توالت الإدانات العربية والدولية لاقتحام الوزير الإسرائيلي لباحات الأقصى.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية اليوم الأربعاء إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال الموقع إن برقية الخارجية الإسرائيلية أمرت السفراء بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.

وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن اقتحام بن غفير لم يخرق الوضع القائم.

وحثت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يقولوا للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعما لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف".

تحركات عربية

وقال دبلوماسيون، مساء الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن الدولي الاجتماع علنا يوم الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.

بدوره، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والمطالبة بوقفها.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة تم التنسيق لها مع الأردن وعدد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

من جانبه، شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الجميع إلى الامتناع عن خطوات من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها.

وهذه أول عملية اقتحام لبن غفير زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي.

وقال بن غفير، أثناء الاقتحام، إن حكومته لن تستسلم لتهديدات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإن الحرم القدسي هو المكان الأهم لشعب إسرائيل، على حد قوله.

كما قال، في تغريدة على تويتر، إن "جبل الهيكل مفتوح للجميع"، مستخدما الاسم اليهودي للإشارة إلى مجمع المسجد الأقصى. وأظهر مقطع فيديو بن غفير وهو يتجول في محيط المجمع محاطا بحراسة أمنية مكثفة.





استغاثة هنية

في المقابل، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مُذكّرة بعثها لقادة وزعماء ومسؤولين عرب ومسلمين للتحرك من أجل "إنقاذ" المسجد الأقصى.

وأكد بيان صادر عن الحركة أن هنية قال في المذكرة "نود أن نضع أمامكم خطرًا داهمًا يهدد مقدساتنا في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى، مع تولّي الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة أعمالها".

ورأى هنية أن التصريحات العنصرية التي أطلقها بن غفير تُظهر نية الاحتلال بحكومته المتطرّفة لما يسمّى فرض السيادة على المسجد الأقصى.

ووصف هذه المستجدات بأنها تطور خطير لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، محذّرًا من انفجار مواجهة جديدة في فلسطين تُلقي بارتداداتها على المنطقة.

وبيّن هنية أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقبلا بالسيطرة على الأقصى أو فرض التقسيم عليه وتحويله إلى أمر واقع.

ودعا الزعماء والمسؤولين لـ"موقف واضح" تجاه نوايا الحكومة الدينية المتطرفة، التي أطلقت موجة استعمارية استيطانية جديدة بناءً على رؤية أيديولوجية تلمودية تهدف لشطب حقوق الشعب الفلسطيني والسيطرة على أرضه وتهويد مقدساته.

أميركا وأوروبا

وفي أول رد فعل دولي على هذا الاقتحام، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوّض الوضع الراهن غير مقبول"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.

كما أكدت الخارجية الأميركية معارضة الولايات المتحدة أي إجراءات أحادية الجانب تقوّض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، وقالت إن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".

وكان السفير الأميركي بإسرائيل توم نايدس قال إن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات من شأنها الإضرار بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، وأكد أن واشنطن تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وأن الإجراءات التي تمنع ذلك غير مقبولة.

من جهتها، قالت القنصلية البريطانية بالقدس إن من المهم على الجميع تجنب كل الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوّض فرص السلام، وعبّرت عن قلقها من اقتحام بن غفير للحرم الشريف.

ونشرت السفارة الفرنسية لدى تل أبيب تغريدة على تويتر، أكدت خلالها "تمسك فرنسا المطلق" بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في مدينة القدس، واعتبرت باريس أن أي بادرة من شأنها تهديد هذا الوضع "قد تؤدي إلى التصعيد وينبغي تجنبها".

كما قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، أمس، إن الوضع الراهن في المواقع المقدسة بمدينة القدس ووصاية الأردن عليها يشكلان "ضرورة لاستمرار السلام والاستقرار الإقليمي".

و"الوضع الراهن"، هو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.





إدانات إسلامية وعربية

على الصعيد الإسلامي، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية"، معتبرة ذلك "استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة".

كما أدانت تركيا اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وأعربت عن قلقها من هذا الأمر، وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تدين وتشعر بالقلق جراء التصرف الاستفزازي المتمثل في اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

بدورها، استدعت المملكة الأردنية السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، للمسجد الأقصى.

كما أدانت الجامعة العربية، في بيان، بأشد العبارات هذا الاقتحام، واصفة ذلك بأنه "استباحة للحرم القدسي وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين".

من جهتها، أدانت الخارجية القطرية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وحذرت من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت الكويت، في بيان للخارجية، اقتحام من سمته "الوزير المتطرف" في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى، واعتبرته استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعربت الخارجية السعودية عن تنديدها وإدانتها للممارسات "الاستفزازية" التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

كما أدانت الخارجية الإماراتية بشدة اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مؤكدة في بيان "موقف بلادها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

بدورها، أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام مسؤول إسرائيلي رسمي المسجد الأقصى، وأكدت رفضها لأي إجراءات "أحادية" مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وفي لبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن التعرض للمقدسات وللمسجد الأقصى من قِبَل الإسرائيليين قد يفجر المنطقة بكاملها.

وأضاف نصر الله "على العالم أن يكبح جماح المتطرفين الإسرائيليين كي لا تحصل حرب جديدة"، وقال "لن نسمح بأي تغيير لقواعد الاشتباك والردع مع لبنان، ومستعدون للذهاب لأبعد مدى مع العدو الإسرائيلي".





الموقف الإسرائيلي

على الصعيد الإسرائيلي وفي أعقاب توالي الإدانات لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، قال مسؤول بمكتب نتنياهو الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملتزم "بالحفاظ بصرامة على الوضع القائم بمجمع المسجد الأقصى".

وأضاف المسؤول أن "الوزراء زاروا المجمع في الماضي بما لا يخرق الوضع القائم الذي يسمح للمسلمين بممارسة شعائرهم في الموقع المقدس بينما لا يسمح لغيرهم سوى بالزيارة".

من ناحيته، دافع نتنياهو عن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وقال في تصريح مكتوب تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إنه "في ظل الوضع الراهن، صعد الوزراء إلى الحرم القدسي في السنوات الأخيرة، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي (الأسبق) جلعاد إردان. لذلك، فإن الادعاء بحدوث تغيير في الوضع الراهن لا أساس له".

وكشفت القناة الرسمية الإسرائيلية أن اقتحام بن غفير لباحات الأقصى جرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.