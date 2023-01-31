يتعلق بعضها بأسرار قواعد الولايات المتحدة الجوية بالعالم.. محققون يعثرون على وثائق سرية في بيت جنرال جو أميركي

كشف تقرير حصري -في ديلي بيست- عن عثور محققين اتحاديين أميركيين على وثائق شديدة السرية في بيت أحد كبار ضباط سلاح الجو.

ونقل هذا الموقع الأميركي عن محققين قولهم إنهم وضعوا أيديَهم على مئات الوثائق في مسكن روبرت بيرتشم وهو جنرال تقاعد من استخبارات سلاح الجو الأميركي، صيف سنة 2018.

وصنّفت هذه الوثائق بأنها شديدة السرية، وبعضها يتعلق بأسرار القواعد الجوية للولايات المتحدة عبر العالم، وطرق عملها.

وحذرت المصادر نفسها من أن تسريب هذه الوثائق كان من شأنه أن يُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وأوضح ديلي بيست أن الادعاء يحقق مع الجنرال بيرتشم الذي اعترف بالذنب، في واحدة من التهم على الأقل تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات سرية تخص الأمن القومي.