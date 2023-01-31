الناتو يدعو لتعزيز العلاقات مع اليابان وأميركا تؤكد التزامها بإجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية

اتفق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب -في أعقاب محادثات جمعتهما في العاصمة الكورية الجنوبية- على مراجعة إستراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية. في الأثناء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيواصل تعزيز شراكته مع اليابان في ظل حرب روسيا على أوكرانيا.

ووصل أوستن إلى سول أمس الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، في وقت تسعى فيه واشنطن لطمأنة الحليف الآسيوي بشأن التزامها النووي في ظل التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقب محادثات جمعت الوزيرين في سول، دان أوستن ما وصفها باستفزازات كوريا الشمالية وتقويضها للاستقرار في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية.

وأفاد بيان مشترك أن أوستن وجونغ سوب تعهدا بتوسيع مستوى ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة، وقال الوزير الأميركي إن بلاده وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية ذات سيناريوهات معقدة تركز على الردع ضد التهديدات النووية.

وتهدف زيارة أوستن إلى تعميق التعاون الأميركي الكوري ومناقشة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد للخصوم "أنهم إذا تحدوا أحدنا، فإنهم بالتالي يتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ككل".

وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية في خرق للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متطور عابر للقارات.

كما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية، معلنا العام الماضي أن "لا رجوع" عن كون بلاده قوة نووية.

الناتو واليابان

على صعيد مشابه، دعا الأمين العام لحلف الناتو إلى تعزيز العلاقات مع اليابان لمواجهة التحديات العالمية التي تشكلها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ -في تصريح صحفي الثلاثاء، خلال زيارته قاعدة "إيروما" التابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية شمال العاصمة طوكيو- إنه في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا فإن ذلك سيكون بمثابة "كارثة" للأوكرانيين، ورسالة خطيرة جدا إلى القادة "المستبدين" في أنحاء العالم.

وأضاف "الرسالة سيكون مفادها أن الهدف يمكن تحقيقه عند استخدام القوة العسكرية".

وذكر أن "المخاطر العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية تظهر أن أمننا مترابط بشكل وثيق" داعيا إلى إقامة علاقات أقوى بين الناتو وطوكيو.