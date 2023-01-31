وزير الخارجية التركي: لا يمكننا الموافقة على انضمام السويد للناتو حاليا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه ليس بإمكان تركيا في ظل الظروف الحالية أن توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه أشار إلى أن الحوار بين البلدين في هذه المسألة ممكن إذا أوفت ستوكهولم بالتزاماتها، وفق تعبيره.

وصرح جاويش أوغلو -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست اليوم الثلاثاء- بأن تركيا تؤيد توسيع حلف الناتو، لكنه رأى أنه ليس بالإمكان الموافقة على انضمام السويد في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن "تركيا تتفهم مخاوف السويد وفنلندا الأمنية لكن بالمقابل على هاتين الدولتين أن تتفهما مخاوف تركيا الأمنية أيضا. هناك وجود كبير للتنظيمات الإرهابية، جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات الحماية الكردية".

وذكر وزير الخارجية التركي أن السويد وفنلندا تعهدتا بمنع أنشطة تلك التنظيمات على أراضيها في المذكرة الثلاثية التي أبرمت مع تركيا خلال قمة زعماء دول الناتو بمدريد في يونيو/حزيران الماضي.

"فنلندا أكثر حرصا"

ورأى جاويش أوغلو أن فنلندا تبدي حرصها أكثر من السويد على تطبيق بنود المذكرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تلاحظ بوضوح رغبة حكومة السويد الحالية في تطبيق المذكرة أكثر من الحكومة السابقة.

وفيما يتعلق بحرق المصحف الشريف في السويد وهولندا والدانمارك في الآونة الأخيرة، قال وزير الخارجية التركي إنه "لا يمكن تسمية الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية، حرية فكر وحرية تصرف".

وتابع قائلا "نحن المسلمين نعتبر معاداة السامية ومعاداة المسيحية جريمة ضد الإنسانية، وكذلك معاداة الإسلام".

وتسعى السويد وفنلندا لضمان مصادقة تركيا على طلبهما للانضمام إلى الناتو، وهو يستلزم موافقة جميع دوله الأعضاء، وعددها 30.

وطلبت تركيا من الدولتين التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.