وثائق بريطانية: بوش الابن بحث عن بديل لياسر عرفات في ذروة انتفاضة الأقصى

نقلت شبكة "بي بي سي" (BBC) عن وثائق بريطانية أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن أمر بالبحث عن خليفة محتمل للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد تصاعد انتفاضة الأقصى عام 2001.

وأوضحت الوثائق أن المسعى الأميركي جاء بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 بين ياسر عرفات (أبو عمار) ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود باراك، إثر تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق الوثائق التي أفرج عنها أخيرا، توقع بوش مبكرا أن يستخدم أرييل شارون -الذي خلف باراك في الحكم- قطاع غزة لإثارة الفرقة بين الفلسطينيين.

وتتناول الوثائق المباحثات والاتصالات التي جرت بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد شهور قليلة من دخول بوش وفريقه، الذي سيطر عليه المحافظون الجدد، البيت الأبيض.

وعندما تولى بوش الرئاسة في شهر يناير/كانون الثاني عام 2001 كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أوجها، وكانت قد تفجرت بعد اقتحام شارون باحات المسجد الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000.

وطالبت إدارة بوش الزعيم الفلسطيني بوقف الانتفاضة تمهيدا لبدء مفاوضات أمنية مع إسرائيل، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب ببحث مقترح بأن تشكل الأمم المتحدة قوة مراقبة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبعد إجهاض المشروع، أجريت مباحثات هاتفية بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قضية رئيسة فيها.

وحسب محضر المباحثات الذي كتبه جون سويرز سكرتير بلير الشخصي، أبدى رئيس الوزراء البريطاني قلقه على عرفات.

وقال إن الزعيم الفلسطيني "وصل إلى أقصى حدود ما يمكنه فعله بشكل بنّاء، وهو يعمل فقط على الاحتفاظ بموقعه". وأضاف أنه "لم يعد لديه ما يقدمه أكثر مما قدم"، في إشارة إلى أنه قدم كل التنازلات الممكنة.

وأقر بوش ما قاله بلير، ثم وصف عرفات بأنه "ضعيف ولا منفعة منه". وكشف عن أنه طلب من وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) البحث عن خلفاء محتملين للزعيم الفلسطيني، لكنه قال إن الوكالة "بحثت في المشهد الفلسطيني بدقة، وخلصت إلى أنه ليس هناك خليفة متاح".

وتكشف الوثائق أن سعي بوش للبحث عن خليفة لعرفات كان مخالفا لموقف وزير خارجيته كولن باول.

وبعد نحو 4 سنوات من المسعى الأميركي، توفي الزعيم الفلسطيني يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004 في فرنسا بعد فشل الجهود الطبية لإنقاذه من نزيف دماغي بسبب ما قيل إنه مادة سامة أدخلت إلى جسده. واتهم فلسطينيون وعرب إسرائيل باغتياله، لكنها أنكرت علنا أي مسؤولية عن موته.

ولم تشر الوثائق إلى موقف بلير من مسعى بوش للبحث عن خليفة لعرفات، غير أن التقييم البريطاني العام آنذاك هو أن واشنطن تؤيد أفعال إسرائيل في التعامل مع الانتفاضة، بما في ذلك استهداف أفراد الدائرة الأمنية المقربة من عرفات.

فقبل 24 ساعة من اتصال بلير وبوش، كتب سويرز تقريرا قال فيه "فريق بوش اتخذ مواقف متشددة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أعطت تعليقات بوش الليلة الماضية، التي طالب فيها عرفات بوقف العنف، مباركته فعليا لضربات إسرائيل لحرس عرفات الشخصي".

وكانت إسرائيل حينئذ تواصل تنفيذ عملية عسكرية تستهدف حراس عرفات وقتلت أحدهم في ضربة بمروحية عسكرية (هليكوبتر) بزعم المشاركة في هجمات على أهداف إسرائيلية.