واشنطن تتهم موسكو بالإخلال بالتزاماتها بشأن التفتيش عن الأسلحة النووية

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها بمقتضى معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- إن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأميركي الروسي للحد من الأسلحة النووية".

وأضاف المتحدث أن روسيا أمامها "مسار واضح" للعودة إلى الامتثال، وذلك بالسماح بإجراء أنشطة التفتيش، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.

وكان من المقرر عقد محادثات أميركية روسية بمصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت الجديدة"، لكن روسيا أجلتها، ولم يحدد أي من الطرفين موعدا جديدا للاجتماع.

ويعود الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة "ستارت الجديدة" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي قبل أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.





وأعلنت روسيا في أغسطس/آب 2022 تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب المعاهدة، مؤكدة أن ذلك رد على العقوبات الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

وبوصفها أحدث اتفاقية قائمة من نوعها بين أكبر قوتين نوويتين في العالم بشأن الأسلحة، فإن معاهدة "ستارت الجديدة" تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لكل جانب نشرها، كما أن لها أهمية رمزية وعملية.

ووقعت المعاهدة في 2010، وهي تنص على تحديد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نووية لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30% تقريبا، مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002.

كما أنها تحدد عدد آليات الإطلاق الإستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاهدة 5 سنوات حتى عام 2026.