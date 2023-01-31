اجتماع إقليمي في مقديشو لبحث التعاون العسكري ضد حركة الشباب الصومالية

بدأ وزراء الدفاع ومسؤولون عسكريون من الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أن المباحثات الأمنية والعسكرية ستناقش تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.

وأمس الاثنين، أعلن التلفزيون الحكومي أن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور بحث مع نظيره الجيبوتي حسن عمر محمد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في "الجهود الحكومية لتحرير البلاد من الإرهاب".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقديشو، على هامش زيارة يجريها وزير الدفاع الجيبوتي إلى البلاد.

من جهته، قال وزير الدفاع الجيبوتي إن بلاده "عازمة على الوقوف إلى جانب الصومال ودعم الجهود الحكومية لتصفية الإرهابيين".

وقبل يومين، أعلنت السلطات الصومالية مقتل 136 عنصرا من حركة الشباب، بينهم 3 قادة ميدانيين، في عملية عسكرية بإقليم شبيلي السفلى (جنوبي البلاد).

وتواصل القوات الحكومية منذ منتصف العام الماضي 2022 -بالتعاون مع عشائر مسلحة- عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق إستراتيجية عدة.

ومنذ عام 2007 تقاتل حركة الشباب الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وبعد طرد مقاتليها من المدن الرئيسية في البلاد بين عامي 2011 و2012 تمركزت في مناطق ريفية شاسعة.